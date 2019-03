Sánchez y Urkullu comparten compromiso contra el cambio climático Iñigo Urkullu y Pedro Sánchez antes del inicio del programa de hoy en la Conferencia Internacional de Cambio Climático 'Change the Change'. / MICHELENA El presidente del Gobierno y el lehendakari colocan a Euskadi y España a la vanguardia de la lucha europea frente al calentamiento global y sostiene la generación de nuevas oportunidades ALEXIS ALGABA Miércoles, 6 marzo 2019, 12:27

Han acudido puntuales a la cita y han mostrado el compromiso de ambas instituciones por frenar los pasos de gigante que el cambio climático está dando en el planeta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, han situado a España y a Euskadi en la vanguardia de la lucha contra el calentamiento global. Ambos mandatarios han participado en el acto inaugural de la conferencia del cambio climático 'Change the Change' que ha arrancado este miércoles en Kursaal donostiarra y que hasta el viernes reunirá a más de 600 personas.

«La lucha contra el cambio climático nos requiere franqueza con los ciudadanos y con nosotros mismos», ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha arrancado su discurso compartiendo una carta recibida de un colegio de Galapagar, en la que unos niños le solicitan que actúe para que no se sigan vertiendo botellas de plástico al mar y que eso no conlleve la desaparición de especies en el planeta. «Los niños nos piden que actuemos y que protejamos este planeta que en un futuro será suyo», ha manifestado. Por ello, ha emplazado a no retrasar más las actuaciones y tomar conciencia «del precio a pagar si no hacemos nada».

«Debemos cambiar la mentalidad y conocer que la lucha no es solo imprescindible, si no que es fuente de posibilidades para todos: industria, ciudades...», ha apuntado. En esa línea, el presidente prevé la creación de 300.000 empleos de calidad entre 2021 y 2030 por la estrategia contra el cambio climático, un ahorro de 75.000 millones de euros en eficiencia energética y una aportación extra al PIB del 1,8% en 2030.

Sánchez ha sostenido que la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica ha sido uno de los cinco ejes principales de su Gobierno, con la reciente aprobación del proyecto de Ley de Cambio Climático que «debe ser el marco» de futuras actuaciones. «Prácticamente el más importante», ha incidido, y ha puesto en valor también la apuesta del propio Ejecutivo de Iñigo Urkullu, aunque ha insistido que la apuesta «no debe ser solo de Euskadi, solo de España o solo de Europa. Se requiere una solución y compromiso global». El presidente ha finalizado su discurso con palabras del escritor Bernardo Atxaga, proponiendo que se debe diseñar «una utopía nada utópica».

«El reto es avanzar»

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reiterado también el «compromiso firme» del Gobierno Vasco en esta lucha contra el cambio climático, con la estrategia Klima 2050 como punto esencial en este camino. «Uno de los objetivos de país es la reducción en un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020», ha recordado. Esa se encuentra entre las 15 medidas que el Ejecutivo vasco ha dispuesto en su lucha contra el cambio climático.

Urkullu ha apuntado que el reto es «avanzar en la conciencia y en la consciencia» sobre el cambio climático y ha defendido la necesidad de esa «aportación local» en esta lucha, poniendo en valor el trabajo que está realizando la red de ayuntamientos Udalsarea en el análisis de los efectos y riesgos locales del cambio climático. «Somos un pueblo pequeño pero comprometido», ha apostillado. «El reto es global y nuestra respuesta debe ser integral», ha concluido.