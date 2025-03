Un vizcaíno 'regala' su riñón e inicia una cadena «excepcional» que posibilita cinco trasplantes

Terry Basterra Viernes, 14 de marzo 2025, 00:23 Comenta Compartir

Donar un órgano es un regalo. Es un gesto que permite que otra persona pueda seguir viviendo o, en el caso del riñón, le mejora ... sobremanera su calidad de vida. Lo habitual es que las donaciones sean de personas fallecidas pero, también con el riñón, es posible que este obsequio se haga entre vivos. No es lo usual. En Euskadi cada año se realizan unos 175 trasplantes renales de media.De ellos una veintena son gracias al gesto de una persona que aún no ha fallecido. Lo habitual es que es que estos 'regalos' se den entre parejas, hermanos o de padres a hijos. Pero también hay casos «excepcionales», como los definen los especialistas, en los que los realizan personas anónimas, de forma totalmente desinteresada, que no obtienen beneficio alguno. Lo hacen por solidaridad. Por la satisfacción de saber que con este gesto están mejorando, y mucho, la calidad de vida de otra persona a la que no conocen.

Desde que se puso en marcha el programa de donante vivo en el conjunto de España solo en 22 ocasiones se ha completado un trasplante renal de un órgano cedido por una persona altruista. Los dos últimos casos han tenido lugar este pasado mes de febrero con apenas 15 días de diferencia. En ambos ha participado Osakidetza y se han beneficiado pacientes vascos. Estos dos generosos ciudadanos permitieron poner en marcha un par de cadenas de trasplantes de las que se beneficiaron un total de diez enfermos renales, cinco con cada una. Según explica Gorka García Erauskin, nefrólogo y coordinador del Programa de Trasplante de Donante Vivo en Euskadi y La Rioja, había varias personas sanas que querían entregar uno de sus riñones a un familiar enfermo, pero no eran compatibles. Al entrar en juego los dos altruistas se pudo iniciar una sucesión de cesiones cruzadas múltiples. De esta forma el riñón del donante inicial fue a parar a un paciente compatible, mientras que el de la pareja de este enfermo viajó a otro hospital para ser implantado en otro enfermo y así sucesivamente. Para poder llevar a cabo estos trasplantes se activó un gran despliegue técnico y humano en el que tomaron parte decenas de personas de tres comunidades autónomas distintas y varios hospitales, entre ellos Cruces. Uno de estos dos donantes altruistas que iniciaron todo el operativo es natural de Bizkaia. La otra de Cataluña. García Erauskin explica que no es sencillo culminar este tipo de procesos. Y es que ya de por sí la sola idea de desprenderse de un riñón impone respeto a cualquiera. A quienes deciden hacerlo se les realiza a una extensa entrevista durante la que se les explica que lo que van a hacer es acto totalmente desinteresado, por el que no obtendrán ninguna compensación económica ni de ningún tipo, más allá de la satisfacción de ayudar a otras personas. Además se les somete a un exhaustivo análisis médico para comprobar que su estado de salud es bueno y que van a poder seguir manteniendo su calidad de vida tras la entrega de su órgano. Enfermedad renal crónica Esto hace que muchos de los interesados no concluyan el proceso al no ser aptos para donar uno de sus riñones. Prueba de ello es que de las más de 300 solicitudes que se han registrado a nivel nacional en cerca de diez años solo en 22 ocasiones se ha llegado a culminar esta donación altruista. Cuatro de estas almas generosas son ciudadanos que viven en Euskadi. Todas ellas, apunta García Erauskin, son personas con una larga trayectoria solidaria. Es habitual que sean ya donantes de sangre y de médula, pero también que formen parte de alguna ONG. En Euskadi hay unos 3.000 pacientes con enfermedad renal crónica que precisan un tratamiento de diálisis. Sobre un 30% son candidatos a recibir un trasplante. El resto quedan descartados al sufrir otras patologías o no tolerar su organismo la potente medicación inmunosupresora que se les indica para que su organismo no rechace el órgano trasplantado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Osakidetza