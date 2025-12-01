El truco de un experto para aliviar el dolor de las migrañas: «También te ayudará a reducir el estrés» El técnico de emergencias Miguel Assal comparte algunos consejos que pueden hacer la vida de las personas un poco más sencilla

Marina León Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:13 | Actualizado 18:32h.

La migraña es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes que afecta a cinco millones de personas en España. Esta cefalea o dolor de cabeza de gran intensidad puede durar entre 2 horas y más de 3 días en muchos casos. Aunque no es en sí peligrosa, si puede ser una condición incapacitante para aquellos que la sufren. Y por si fuera poco suele venir acompañada de dolor ocular y pérdida de visión, mareos, vómitos e incluso desmayos si ésta es especialmente fuerte. También puede provocar debilidad muscular o fatiga mental.

Con el objetivo de ayudar a aliviar el dolor cuando este no es excesivamente fuerte, el técnico de emergencias y experto en primeros auxilios, Miguel Assal, comparte algunos consejos que pueden hacer la vida de las personas un poco más sencilla. En una de sus últimas publicaciones ha querido hablar de cómo frenar el dolor de cabeza. «¿Te duele la cabeza? ¿Sufres de migrañas?», comienza preguntando a sus seguidores.

Antes de recurrir a algún fármaco, propone un sencillo y sorprendente truco para aquellos que sufren de migrañas puntualmente: «Abre el agua caliente, llena un balde y mete tus pies». El propio Assal se encarga de explicar el motivo de la efectividad de esta práctica. «El calor dilata los vasos sanguíneos de tus pies y aleja la sangre de la cabeza que se dirige a las extremidades. Y es cuando se produce la magia: vasodilatación periférica», puntualiza. «Esto reduce la presión sobre los vasos sanguíneos de la cabeza, que suelen estar dilatados en una migraña. También te ayudará a relajarte y a reducir el estrés», aclara.

