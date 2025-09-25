Estas son las tres cremas cosméticas que Sanidad ha retirado del mercado por sus riesgos para la salud La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha prohibido la venta de 'Lemon', 'Proaegis' y 'Dermasa' por las sustancias analgésicas que contienen y de las que no se advierte al consumidor

Silvia Osorio Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha comunicado la retirada del mercado de las cremas 'Lemon', 'Proaegis' y 'Dermasa' .Se trata de tres productos que comercializaban como cosméticos pese a contener principios activos que les confieren la condición legal de medicamentos. El análisis llevado a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de la AEMPS ha confirmado la presencia de lidocaína, prilocaína y tetracaína, principios activos con acción anestésica local, además de ácido salicílico, un agente que en determinadas concentraciones ejerce una acción farmacológica.

El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha informado de que ha tenido conocimiento de la comercialización de estos productos a través de la Policía Nacional, por lo que ha ordenado su prohibición y retirada del mercado. Estos productos se promocionaban en sitios web fraudulentos y redes sociales, lo que agrava el riesgo para los consumidores.

La AEMPS ha detectado un aumento en la promoción de cremas anestésicas ilegales destinadas a su uso en procedimientos estéticos, como microblading (una técnica de maquillaje semipermanente) o fotodepilación, así como en la preparación de la piel antes de realizar tatuajes. Ante esta situación, la agencia estatal recomienda no utilizar estas cremas debido a la posibilidad de sufrir efectos adversos graves y recuerda que estas sustancias no figuran en sus etiquetados, «ocultando al consumidor su verdadera composición y, por tanto, incrementando el riesgo de ocasionar graves daños para la salud».

❌ Retirada de las cremas Lemon, Proaegis y Dermasa por contener principios activos que actúan como anestésicos locales



🏷️ Las sustancias no figuran en sus etiquetados, ocultando al consumidor su verdadera composición y pudiendo provocar efectos adversoshttps://t.co/AUBsSGgPTz — AEMPS (@AEMPSGOB) September 25, 2025

Reacciones

En el caso de las tres cremas prohibidas las sustancias ilegales halladas no figuraban en sus etiquetados, «ocultando al consumidor su verdadera composición y, por tanto, incrementando el riesgo de ocasionar daños graves a la salud», añade la AEMPS.

En este punto, la Agencia indica que la administración de anestésicos locales puede provocar reacciones en la zona de aplicación, como eritemas o edemas, y cuando alcanzan concentraciones suficientemente elevadas en la circulación sistémica, existe riesgo de metahemoglobinemia, la presencia en sangre de un elevado nivel de metahemoglobina, lo que puede provocar taquicardias, cefaleas, disneas, convulsiones o, incluso, la muerte.