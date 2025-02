Trasplante de cabello y mejora de la nariz, los hombres se retocan cada vez más

La cirugía estética ha sido un campo casi exclusivo para mujeres, pero cada vez hay más hombres en él. Aunque son ellas las que siguen ... llenando las consultas, el número de varones que acuden al especialista ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años. Ha variado, además –y quizás sea el cambio más importante–, la actitud, la forma en que afrontan el acto clínico. Hasta hace unos pocos años, ellos acudían a la cirugía plástica con mucho rubor y única y exclusivamente para practicarse intervenciones de tipo práctico. Ahora, su demanda es más estética, se miran al espejo y quieren verse más guapos. Yademás, lo han normalizado, han perdido la vergüenza.

Los quirófanos españoles suman más de 204.000 intervenciones de cirugía estética al año, según datos facilitados por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SECPRE). La última encuesta realizada por esta organización profesional entre sus asociados, en 2022, reveló que aún son ellas las demandantes del 85% de las intervenciones. El 15% que reclaman los hombres no resulta insignificante. Hace poco más de una década eran cinco puntos menos, lo que supone que la demanda ha crecido un 50%, que sí es una cifra respetable.

Adiós a los 'simones'

«Las mujeres suelen buscar una mejora de su apariencia física, reforzar su confianza en sí mismas, especialmente después de la maternidad», destaca el vicepresidente del área de Cirugía Estética y Sanidad Privada de SECPRE, José Ángel Lozano Orella. «Los hombres, en cambio, piensan que su imagen puede influir en su desarrollo profesional o ayudarles a mejorar sus capacidades funcionales», detalla el especialista.

Los últimos cinco años han permitido ver una evolución de la demanda masculina, hasta llegar al punto de hacerlo absolutamente normal. Hace apenas cinco años, según corrobora el cirujano plástico Fernando Salagre, muchos de los que solicitaban algún retoque estético formaban parte del grupo que los expertos bautizaron con el acrónimo de 'simones'. Del inglés Single, Immature, Male, Over-expectant and Narcissistic; o lo que es lo mismo Soltero, Inmaduro, Hombre, Sobreexpectante y Narcisista.

Lo que piden ellos (15%) Blefaroplastia (19%). Cirugía que consiste en la eliminación de las bolsas de grasa de los ojos.

Ginecomastia (19,6%). Corrección del desarrollo excesivo de las glándulas mamarias.

Rinoplastia (18,1%). Remodelación de la estética nasal.

Liposucción (13,5%). Retirada del exceso de grasa acumulado en el cuerpo, sobre todo en abdomen, muslos y caderas.

Lo que piden ellas (85%) Mamoplastia (32,2%). La de aumento de pecho es la cirugía más popular en las españolas.

Mastopexia (9,3%). Elevación de las mamas.

Aumento y elevación de la mama (8,3%). Doble técnica.

Los 'simones' eran varones que demandaban lo que en plena pandemia, en el año 2021, se puso de moda como 'six pack' o el paquete de seis. El número es un juego de palabras que alude a los seis anillos que sujetan una lata de cerveza y al de los músculos que quedan definidos cuando uno luce un torso vigoroso. Los amantes del culturismo, hace solo cuatro años, lo consideraban lo más y quienes no lo conseguían a base de machacarse en el gimnasio lo buscaban en las clínicas de estética con una intervención que ayudaba a mostrar un torso musculado que, en realidad, era grasa recogida y apilada. «Los profesionales de la cirugía plástica nunca hemos entrado en estas modas, estamos a atender la clínica; pero es cierto que ha dejado de hacerse. Ahora hay otras modas, pero siempre existirán cirujanos y especialistas en estética que cubrirán la demanda», reflexiona el especialista vasco, Fernando Salagre.

Ya no hace falta ir a Turquía

La principal demanda de los varones, en la actualidad, es según explica el trasplante de cabello. La mejora de las técnicas, y el surgimiento de grandes cadenas de clínicas que lo practican han abaratado los costes y evitado el viaje a Turquía a los muchos hombres molestos por el clareo de su cabello.

Si se excluye el asunto de la melena, lo que más piden los varones en las clínicas de estética es la eliminación de bolsas de grasa de los ojos. Se llama blefaroplastia y suponen el 19,9% de la demanda. Muy de cerca figuran la ginecomastia (19,6%), que busca corregir el desarrollo excesivo de las glándulas mamarias; y la remodelación de la estética nasal (18,1%) en ocasiones para mejorar la respiración, pero en otras muchas más por estética. El 13,5% piden también la práctica de la liposucción para reducir grasas.

La clientela incluye de todo, desde mayores de 50 años «o más», que buscan una mejora general de su imagen a chicos que quieren la nariz del 'influencer'. En esto también. las redes sociales mandan. A diferencia de sus padres, los jóvenes ya no tienen ningún reparo en acudir a la consulta del especialista para pedir lo que les gusta. Pero no todos los médicos aceptan las peticiones que les llegan. «En una consulta de cirugía estética, normalmente no estamos para tendencias», concluye Salagre.