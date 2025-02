Trabajadores de Osakidetza denuncian que las exigencias de euskera «discriminan» y provocan «pérdida de capital humano»

Los trabajadores de Osakidetza Raquel Reglado, Jose Do Pozo y María Teresa Perales han comparecido esta mañana en la comisión de Salud del Parlamento vasco ... para poner de manifiesto «la discriminación» que, a su juicio, supone la «excesiva» valoración del euskera a la hora de trabajar en la principal empresa pública de Euskadi. Los tres forman parte de la plataforma 'Unidas por una exención lingüística real' y consideran desproporcionados los 18 puntos que se otorgan en las OPE por un PL2; esto es, el doble que un doctorado, el triple que un máster o el equivalente a entre 5 y 7 años y medio de experiencia en función de la categoría profesional (facultativo, celador…). Aseguran quedar arrinconados ante unas políticas que priman a quienes tienen un título de euskera aun sin oposición realizada por encima de quienes tienen una larga experiencia.

La plataforma pide que solo la mitad de las plazas incluidas en el proceso de elección de las OPE y las bolsas de empleo de Osakidetza «sean perfiladas» porque, aseguran, hay tantos puestos en los que se exige el conocimiento del idioma «que no se están cubriendo» y menos en aquellos lugares en los que los pacientes sí que quieren relacionarse en euskera con los profesionales, mientras que a muchos, incluso a las UCIS, accede personal que no ha aprobado la OPE y sin experiencia previa por dominar el euskera, que también se puntúa como mérito. En cambio, «se arrincona» a personas que no acreditan perfil pero que tienen años de experiencia en la atención sanitaria. «Se pone en riesgo la salud de la gente», relatan. Este colectivo, conformado por 685 miembros, considera que los niveles de exigencia de perfiles lingüísticos perjudican a la asistencia sanitaria e incluso la propia atención en euskera. «Se crean barreras injustas para aquellos profesionales con larga experiencia en Sanidad, que aportan calidad a nuestro servicio de salud y que se ven desplazados y ninguneados. Además, estas medidas limitan la movilidad laboral de los profesionales, dificultando la contratación de personal cualificado. Esto podría tener consecuencias para la calidad y la eficiencia en Osakidetza, privando a la ciudadanía de los profesionales con mayor experiencia», argumentan.

Explican que «el colectivo de más de 55 años es el más discriminado por la situación. Gran cantidad de ellos quedan relegados a trabajar un día o dos días». Han ejemplificado diferentes casos, como el de un ingeniero que aprobó la OPE de 2018 con un 95, que trabajó 3 años y cuya jefa no tenía la OPE aprobada ni experiencia, y cuyo puesto ocupa ahora una persona que quedó la 150 en la lista. O un médico desde 2007 que en 2025 sigue sin estabilidad laboral, o de personas que se han marchado a otras comunidades tras 18 años en Osakidetza. Según relatan, se está permitiendo una «pérdida de capital humano, puesto que un buen número de estas personas llevan años trabajando terminan marchándose». Piden, por ejemplo, la exención a la edad de 55, no limitando las contrataciones por no tener el perfil, valoración como mérito de los niveles A1 y A2 y de las competencias de comprensión, exigir el mismo porcentaje de perfiles lingüísticos a todas las categorías de Osakidetza, no cargando el de las plazas no universitarias y recuperar las dos listas de contratación de aprobados y no aprobados como se hacía previamente.

«Nadie se ha quedado en la calle»

Desde Vox, Amaia Martínez apuntó que «puntúa más un C1 que 20 años de experiencia» y recordó que solo un 18% de los pacientes quiere relacionarse en euskera con Osakidetza. «El consejero de Salud tampoco sabe hablar en euskera y eso no quiere decir que no esté capacitado para el puesto», lanzó. Laura Garrido, del PP, aseguró que el su partido ha liderado muchas propuestas para evitar que el euskera se convierta en un aspecto discriminatorio o una barrera. «Se ha convertido en un elemento determinante y de merma de la calidad asistencial y en un escenario de falta de profesionales, es una traba más. Debe imperar el sentido común, se producen situaciones injustas y contradicciones evidentes, estamos perdiendo talento porque se ha convertido en una traba y ahora se quiere contratar personal sin esas capacidades linguísticas, ¿en qué quedamos?».

Desde el PSE, Susana Corcuera apuntó que en un decreto que pactaron con el PNV en febrero de 2024 se recogían flexibilidad y garantías para adaptarse a la realidad sociolingüística del país al no ser lo mismo Oion que Hernani y aseguró que su partido está comprometido en reforzar la sanidad pública, avanzar en las liberaciones para estudiar y en actuar desde la sensatez en la aplicación de la normativa. Desde EH Bildu, Rebeka Ubera apuntó que Osakidetza también debe garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, que en otros lugares se exige el C1 para trabajar para la Administración, mientras que aquí «no, no es un requisito y nadie se ha quedado en la calle ni ha sido discriminado». Defendió, por su parte, que hay mucho para mejorar en cuanto a las facilidades para que se pueda aprender, pero que cada persona también debe hacer un esfuerzo personal y que el euskera «no tiene la culpa de la precariedad. No es una barrera, es una oportunidad». Desde el PNV, Olatz Peon relató que Osakidetza hace grandes esfuerzos para euskaldunizar a su plantilla. «No es bueno contraponer derechos. Las liberaciones dependen de varios factores, como el cumplimiento del plan de euskera y organizativas, que son públicas, pero siempre hay una excusa para no hablar euskera, como me dijo una vez un escritor».