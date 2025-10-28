El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los técnicos son esenciales para la realización de pruebas de imagen como las mamografías. E. C.

Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga en protesta por el intrusismo en el sector

Con el paro, que se producirá los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre, reclaman también el reconocimiento oficial de su profesión o la posibilidad de jubilarse a partir de los 60 años

Terry Basterra

Terry Basterra

Martes, 28 de octubre 2025, 13:33

Los técnicos sanitarios de Osakidetza y de todo el Sistema Nacional de Salud están llamados a secundar cuatro jornadas una huelga para reclamar una serie ... de mejoras laborales. Entre las cuestiones que piden estos profesionales está el evitar el intrusismo laboral. Para ello instan a las administraciones sanitarias a que únicamente permitan desarrollar estas funciones a las personas que cuenten con la titulación pertinente para ejercerlas.

