Los técnicos de Osakidetza reclaman la homologación de su formación

Los técnicos sanitarios de Osakidetza celebran este jueves la primera de las cuatro jornadas consecutivas de huelga con las que quieren forzar a las autoridades ... sanitarias a atender sus reivindicaciones. Una de las principales es lograr la equiparación de su titulación a nivel europeo a través de la homologación de la formación que han recibido, así como la creación de un grado universitario. Actualmente se imparte como una FP, pero los profesionales afirman que la enseñanza universitaria, más extensa en el tiempo, les permitiría adquirir los conocimientos necesarios para los avances que ha experimentado su profesión. De hecho son varios los técnicos que aseguran que en los últimos años han tenido que formarse por su cuenta para adaptarse a las nuevas necesidades de su profesión.

La otra gran demanda de estos sanitarios es que el Ministerio de Sanidad incluya su categoría laboral dentro del grupo B de las profesiones sanitarias, en la actualización del Estatuto Marco en el que trabaja la Administración central. Esta es una cuestión que ya fue aprobada en 2007 pero que no se ha llegado a poner en práctica. Su aplicación implicaría, entre otros aspectos, una mejora salarial para estos trabajadores.

En las bolsas de empleo de Osakidetza hay inscritas algo más de 2.000 personas para trabajar como técnico superior sanitario, aunque no todas ellas ejercen en la actualidad en el Servicio Vasco de Salud.

La labor de estos profesionales es vital para poder establecer cualquier diagnóstico. Están presentes a la hora de llevar a cabo numerosas pruebas de imagen (mamografías, resonancias, radiografías...) esenciales para detectar o comprobar la evolución de diferentes patologías. También se encargan de procesar las biopsias, ayudar en la aplicación de tratamientos frente al cáncer o acondicionar muestras de sangre, tejidos u orina para su análisis entre otras serie de funciones. Técnicos sanitarios son los de rayos, radioterapia, medicina nuclear, anatomía patológica, laboratorio o documentación sanitaria.

Asier Rico es uno de los técnicos que ha ejercido como portavoz del colectivo en la huelga. Según ha indicado, estiman que el seguimiento ha sido cercano al 80%. «Hay ambulatorios en los que no se ha podido extraer sangre por la huelga y se han anulado consultas de traumatología porque no les han hecho la radiografía», indicaba. Sí se han mantenido, ha explicado, todas las pruebas indemorables y oncológicas. Los convocantes han criticado además lo que han considerado unos elevados servicios mínimos aplicados por Osakidetza, lo que «ha impedido a muchos profesionales sumarse a la huelga».

Los paros proseguirán mañana, así como los días 3 y 4 de noviembre. Otras de las demandas de Comité de Técnicos Superiores Sanitarios de Euskadi son la exigencia de un título habilitante que reconozca el ejercicio profesional, algo que evitaría el intrusismo en algunas áreas. También el se les considere como profesiones sanitarias tituladas y reguladas.