El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Técnicos sanitarios concentrados este jueves en la entrada del hospital de Cruces. E. C.

Los técnicos de Osakidetza reclaman la homologación de su formación

Celebran este jueves la primera de las cuatro jornadas de una huelga con la que también piden reconocimiento profesional y mejoras salariales

Terry Basterra

Terry Basterra

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:27

Comenta

Los técnicos sanitarios de Osakidetza celebran este jueves la primera de las cuatro jornadas consecutivas de huelga con las que quieren forzar a las autoridades ... sanitarias a atender sus reivindicaciones. Una de las principales es lograr la equiparación de su titulación a nivel europeo a través de la homologación de la formación que han recibido, así como la creación de un grado universitario. Actualmente se imparte como una FP, pero los profesionales afirman que la enseñanza universitaria, más extensa en el tiempo, les permitiría adquirir los conocimientos necesarios para los avances que ha experimentado su profesión. De hecho son varios los técnicos que aseguran que en los últimos años han tenido que formarse por su cuenta para adaptarse a las nuevas necesidades de su profesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  8. 8

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    El Portugalete hace historia en la Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los técnicos de Osakidetza reclaman la homologación de su formación

Los técnicos de Osakidetza reclaman la homologación de su formación