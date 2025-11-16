«¿Subida salarial? Somos un Gobierno que escucha, pero el Servicio de Salud debe ser sostenible» Martínez asegura que quieren «fortalecer y reforzar» la salud mental

Terry Basterra Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:34

– Los profesionales de la red de salud mental están inquietos y dicen que Osakidetza quiere integrar este nivel asistencial en la estructura de las OSI. ¿Es así?

– Para nosotros la salud mental es una prioridad. Los familiares nos piden itinerarios más claros y fáciles. Hemos desarrollado dos grupos de trabajo, uno con profesionales asistenciales y otro con representantes de las Diputaciones o de Educación para tener una visión más amplia. Lo que buscamos es fortalecer y reforzar el sistema, no integrarlo.

– ¿Y por qué existe esa inquietud entre los profesionales de las redes de salud mental?

– Es algo que creo que nació en el seno del Pacto de Salud. El de Salud Mental no fue un grupo que se desarrollara de forma, digámoslo, muy pacífica por sus diferencias de opinión. Los consensos, aunque se consiguieron, fueron difíciles.

– Van a abrir una unidad específica para menores con trastornos alimentarios. ¿Dónde?

– Será una única unidad con dos sedes en Basurto y en Galdakao. La primera tratará a pacientes de hasta los 18 años, con especial énfasis en la fase aguda del trastorno y en su estabilización, mientras que la segunda estará enfocada a pacientes de más de 14 años con cuadros refractarios. Es una patología que requiere de una superespecialización y queremos tener una unidad de referencia.

– ELA amenaza con huelgas si no se sube un 20% el salario a la plantilla y SATSE pide también incrementos salariales.

– Queremos un Servicio Vasco de Salud de calidad y que tenga unas condiciones de trabajo dignas. Nosotros defenderemos el interés general y entiendo que los sindicato defiendan unos derechos y condiciones de trabajo determinadas. Somos una plantilla de 47.000 personas. El sistema tiene que ser sostenible y el bien general estar por encima de cualquier otra consideración.

– ¿Si hay huelga la solución será acepta subidas salariales, como en la Ertzaintza o Educación, para que haya paz social?

– Somos un Gobierno que escucha. Hemos intentado impulsar un Servicio de Salud que sea fuerte y sostenible. Todos tenemos que defenderlo. Esa negociación se hablará en la mesa sectorial con el máximo respeto a todos los sindicatos.

– Ha nombrado como gerentes de los hospitales de Gorliz y San Eloy a dos personas que no venían de Osakidetza y que tienen en su currículum ser ediles del PNV en Erandio y Muskiz.

– Es verdad que son concejales del PNV, pero eso no les excluye de estar capacitados. En el caso del perfil del gerente de Gorliz es una persona que proviene del mundo de la fisioterapia y queremos potenciar la imagen de ese hospital como un centro de recuperación potente. También trasladar que no solo tienen que ser médicos los que estén en las gerencias. El gerente de San Eloy se trata de una persona del IFAS con experiencia en gestión. Los dos casos son nombramientos de gente joven, preparada, con capacidad y con ganas.