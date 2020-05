La pandemia sigue repuntando en España aunque Sanidad lo desvincula a la salida de los niños Unas mujeres conversan en un banco. / Foto: Efe /Vídeo: EP Los fallecidos ascienden a 217 espoleados por Cataluña, mientras que el número de infectados se eleva a 506 MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 14 mayo 2020, 14:05

Ya empieza a consolidarse como tendencia y comienza a inquietar a los expertos. España esta semana parece incapaz de contener el repunte que están sufriendo tanto los fallecidos como los infectados. En plena desescalada y con más de la mitad de la población autorizada ya para acudir a las terrazas o moverse por la provincia, las cifras de la pandemia crecen por tercer día consecutivo.

El número de contagios en las últimas horas ha ascendido a 506 frente a los 439 del miércoles o los 426 del martes. Los especialistas de Sanidad comienzan a valorar la posibilidad de que no sean datos distorsionados por notificaciones antiguas, sino que España, efectivamente, pueda estar enfrentandose a los albores de un leve repunte real de la epidemia cuando precisamente se cumplen ahora dos meses de las primeras medidas de confinamiento con la aprobación del estado de alarma. De hecho, por primera vez en los últimos días el ritmo de crecimiento de las infecciones ha aumentado. Los contagios crecen ahora un 0,22%, cinco centésimas más que a comienzos de semana.

Los técnicos llevan ya varios días monitorizando muy de cerca la evolución de la expansión del virus para intentar discernir si detrás de estas inquietantes cifras de esta semana está la autorización de salida de los menores de 14 años en vigor desde el pasado 26 de abril. Desde entonces ya se han cumplido las dos semanas de incubación del coronavirus, por lo que sí que cabría la posibilidad sobre el papel de que este crecimiento tenga algún tipo de vínculo con la que fue la primera gran medida de desconfinamiento de la población. Sin embargo, hoy el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que el miércoles mostraba su «preocupación» por la posible correlación entre las salidas infantiles y los repuntes, ha revelado que las indagaciones hechas por su equipo en las últimas horas destierran esta posibilidad, ya que el aumento de infecciones en las franjas de menor edad en realidad se debe a que «se han completado fichas atrasadas» de niños.

Sea como fuere, el virus sigue expandiéndose, también en esta fase de la desescalada, con la asimetría que lo hizo desde que llegó a España. Tres comunidades han concentrado en las últimas horas el 70% de los nuevos casos. Se trata de Cataluña (con 195 nuevos positivos), Madrid (con 88) y Castilla y León (con 68). Las tres comunidades, total o parcialmente, se quedaron la pasada semana en la fase 0 de la desescalada. Las cifras de estos días en las tres autonomías parecen confirmar la decisión de Sanidad de no suavizar su confinamiento y la determinación de las autoridades de Cataluña y Castilla y León de no reclamar esta semana el paso completo de sus comunidades a la fase 1, algo que Madrid sí que ha hecho.

El aumento de los nuevos positivos está llevando aparejada en los últimos días una clara desaceleración en el ritmo de reducción de la denominada 'incidencia acumulada' (el número de casos detectados en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes). Este guarismo se sitúa hoy en 24,52 casos, solo apenas dos décimas menos que la jornada anterior, cuando en los últimos días había tenido bajadas entre los 3 y los 15 puntos enteros.

Así las cosas, España se sitúa al borde de los 230.000 contagiados confirmados, exactamente en 229.540, aunque el número real de personas que habrían pasado la enfermedad según el estudio seroprevalencia presentado este miércoles por Sanidad apuntarían a una cifra diez veces mayor: 2,3 millones de infectados.

Las estadísticas de hoy tampoco son nada halagüeñas en lo que se refiere a los fallecidos, aunque este parámetro -avisan desde Sanidad- no es representativo de la evolución de la epidemia, porque los muertos actuales, en su inmensa mayoría, son personas que se contagiaron hace, incluso, más de dos meses. Sea como fuere, los decesos han vuelto a superar los dos centenares, una cifra que no se veía desde la pasada semana. El número de fallecidos en las últimas horas ha ascendido a 217 frente a los 184 del miércoles o los 176 de la jornada anterior. El ritmo de crecimiento de la mortalidad despunta hoy al 0,8%, unas cifras que no se veían desde hace una semana.

Con estos números, el total de víctimas mortales de la pandemia en España se sitúa ya en 27.321 personas, una cifra que en el planeta solo superan Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Francia, que prácticamente se mueve en el mismo volumen de fallecidos que nuestro país.

Cataluña, 70% de mortalidad

Detrás de las malas cifras de mortalidad de este jueves hay particularmente una comunidad, Cataluña, que ha notificado 131 decesos, el 70% del total de víctimas mortales de todo el estado. Fernando Simón ha explicado que Sanidad y la propia Generalitat están investigando si se trata de un repunte de la mortalidad sin precedentes o, si como sospecha, se puede tratar de una acumulación de casos atrasados.

El director de Sanidad ha intentado rebajar importancia a las negativas cifras de la evolución de la pandemia durante estos tres últimos días. Simón ha hablado de un «pequeño repunte», que podría ser, incluso, fruto de la «variabilidad habitual». «Son incrementos muy pequeños, pero los datos son ligeramente superiores», ha acabado por reconocer. «Son datos un poco extraños», ha admitido, aunque ha destacado que «en general» sigue habiendo en todo el territorio nacional una «evolución a la baja».