¿No soportas el ruido que hace la gente al comer? El farmacéutico Álvaro Fernández desvela a qué se debe

Si eres de los que no soportan escuchar a alguien masticando, respirando fuerte o haciendo ruiditos con la boca, «probablemente tengas misofonía». Así lo afirma el farmacéutico Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez). «Y no, no es que seas delicado, es que tu cerebro procesa esos sonidos de manera diferente», asegura.

¿Qué es la misofonía?️ Se trata de «una hipersensibilidad auditiva que provoca reacciones emocionales intensas ante ciertos sonidos comunes: ira, ansiedad, incomodidad extrema o incluso ganas de huir», detalla. El profesional explica que los desencadenantes más habituales suelen ser sonidos repetitivos o de proximidad, como masticar, sorber, respirar fuerte, teclear o incluso el clic de un bolígrafo.

También cuenta que es una manía. La misofonía puede afectar la calidad de vida, «ya que estos sonidos provocan un malestar desproporcionado y difícil de controlar», subraya. Para aquellos que padezcan este trastorno neurológico, Álvaro Fernández recomienda una serie de pautas. En primer lugar, «identificar los desencadenantes y tratar de evitarlos». Además, aconseja el uso de auriculares o música para contrarrestar los sonidos molestos.

Para los casos más graves, se puede emplear la terapia cognitivo-conductual (TCC) con el fin de «gestionar la respuesta emocional», aclara. Por último, el experto habla del tan de moda ASMR, una serie de sonidos suaves y repetitivos que para algunos resulta increíblemente relajante, mientras que otros lo detestan. «Para algunos, el ASMR puede aliviar la ansiedad. Para otros, es como si alguien les estuviera torturando con un micrófono. Todo depende de qué tipo de sonidos desencadenen el malestar y de cómo reacciona cada persona», puntualiza. Por lo tanto, «la misofonía no es un capricho, es una condición real que puede hacer que sonidos cotidianos sean un verdadero suplicio», concluye.