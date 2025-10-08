Salud asegura que la medicación en las ambulancias de soporte vital avanzado de Bizkaia está garantizada

Terry Basterra Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:49 | Actualizado 14:53h. Comenta Compartir

Horas después de que el sindicato ESK asegurara que las ambulancias del servicio de transporte sanitario urgente de Bizkaia «llevan meses como problemas de suministro en medicaciones críticas» que se emplean para atender paradas cardiacas, el Departamento de Salud del Gobierno vasco ha salido al paso y ha subrayado que «no existe ningún problema de desabastecimiento de medicación en las ambulancias de Bizkaia gestionadas por la empresa Bizkanb». La medicación necesaria para la atención de situaciones de emergencia, incluidas las paradas cardiorrespiratorias, está completamente garantizada en la actualidad«, indica el área dirigida por Alberto Martínez Ruiz.

Según ESK, había problemas con dos fármacos como la Amiodarona o la Lidocaína, dos antiarrítmicos. Asegura el sindicato que esta carencia ha imposibilitado atender algunas emergencias vitales cardiacas de forma correcta en los últimos meses en Bizkaia. «Ante esta grave situación, y con la desesperación de no poder salvar la vida de nuestros pacientes muchos trabajadores nos hemos visto en la obligación de pedir estas medicaciones a otros compañeros del servicio público o cogerlas de los almacenes de los hospitales públicos porque nuestra empresa, privada, no nos lo suministra», afirma la central en un comunicado.

En su texto, Salud acepta que, «durante la pasada primavera», se «registró un problema puntual de desabastecimiento de determinados medicamentos a nivel nacional e internacional. Debido a ello, el Ministerio de Sanidad emitió entonces una alerta a las comunidades autónomas (Alerta AEMPS-Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) para autorizar la adquisición de estos medicamentos mediante el procedimiento de compra en el extranjero. Sin embargo, la disponibilidad de unidades en otros países también se vio limitada, lo que provocó retrasos temporales. En Bizkaia, esta circunstancia tuvo un impacto puntual, que no afectó a la atención sanitaria ni a la seguridad de los pacientes. Desde entonces, la situación se ha resuelto completamente, y el suministro de todos los fármacos esenciales está plenamente garantizado», aporta.

Retrasos

Bizkanb es la empresa que gestiona el servicio de ambulancias en Bizkaia desde la marcha a finales del pasado año de la compañía La Pau. El sindicato afirma además que en el caso de las ambulancias de transporte sanitario no urgente, se dan casos en los que la compañía «se niega» a usar estos vehículos para transportar urgencias menores o, si lo hace, este se lleva a cabo con retrasos de «hasta seis horas». Es por ello que se están empleando ambulancias previstas para urgencias para llevar a casa desde los hospitales a pacientes que ya han sido tratados.