Una sentencia impide a Osakidetza obligar a sus enfermeras a reutilizar batas

Osakidetza no podrá obligar más a su personal sanitario a reutilizar los equipos de protección individual (EPI) y mascarillas, según establece una sentencia del Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Vitoria. El fallo recuerda al Servicio Vasco de Salud su obligación de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y le recrimina por haber colocado «en una situación de riesgo actual, inminente y grave» la «vida y la salud laboral, propia y la de terceros». Es decir, tanto la «de los pacientes como de otros profesionales sanitarios». La decisión judicial, sobre la que no cabe recurso alguno, obligará a cambiar su política de reutilización de materiales a Osakidetza esta misma semana.

La sentencia es consecuencia de una denuncia presentada por el sindicato de enfermería SATSE, que entendió que la orden dada por el Gobierno vasco de que se reutilizaran los equipos de protección individual (EPI) representaba un riesgo real para la salud y decidió recurrirla por la vía judicial. La denuncia se presentó originalmente en un juzgado de lo Social de Eibar, pero como consecuencia del proceso jurídico, el asunto acabó en el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria por tener Osakidetza su sede social en la capital alavesa.

Que se lavasen tres veces

La jueza recuerda en su escrito que los protocolos en los que se decreta el estado de alarma, «de obligado cumplimiento», establecen «el marco normativo sobre prevención de riesgos laborales y de salud laboral, y más aún -insiste- de prevención de riesgos de contagio de terceras personas». Además, las «instrucciones del fabricante de las batas adquiridas», recuerda el auto, «señalan» expresamente «que son de único uso»; y estas indicaciones «deben ser seguidas y respetadas para que se pueda garantizar la efectividad del EPI». «Un mal uso del éste -subraya contundente- equivale a su no uso».

La sentencia destaca, asimismo, que las normas de utilización indican que estos equipos han de utilizarse sólo una vez. Sin embargo, la «práctica ordenada en las OSI (organización sanitaria integral formada por un hospital y sus centros de referencia) de los tres territorios históricos es que las batas y buzos impermeables sean sometidos hasta tres veces a un procedimiento de lavado que se realiza en cada OSI».

Esta actitud, recuerda la jueza, pone a la enfermería «en serio riesgo de contraer la enfermedad». Ocurre así porque, según argumenta, «al tratar a un enfermo de coronavirus» en estas condiciones, el sanitario se convierte en «fuente de contagio de otros pacientes sanos y de otros profesionales con los que trate durante su jornada laboral, además de someter al mismo riesgo a sus propios familiares durante el necesario descanso».

Las mascarillas, en un papel

El auto judicial también recrimina los criterios de uso de mascarillas impuestos por Osakidetza, que pidió a sus trabajadores que las guardasen durante una semana «en un sobre de papel identificado con su nombre para volverla a reutilizar». «En el envoltorio de las mascarillas consta el símbolo NR, que significa No Reutilizable», recuerda la jueza. Para que no queda duda alguna, insiste: «El equipo solo se puede utilizar durante el turno de trabajo» y no «toda la semana laboral», que es algo que incumple «las previsiones del protocolo y se pone en serio riesgo la salud y la vida», que es lo «que ha provocado el estado de alarma nacional».

La juez entiende que su resolución se justifica, además, por dos motivos. Por una parte, «no genera un perjuicio a los intereses generales, sino todo lo contrario: un beneficio, pues evitará convertir los centros sanitarios en fuente de contagio social». Por otra, «debe destacarse que el 12 de abril de 2020, el presidente del Gobierno reconoció que 'afortunadamente, se ha empezado a garantizar la provisión sistemática de esos materiales', en referencia a los EPI. Además, es de común conocimiento que se reparten mascarillas en el transporte público y se pueden adquirir a precios razonables». El fallo judicial ha coincidido en el tiempo con decisiones idénticas de las inspecciones de Trabajo de los tres territorios históricos.