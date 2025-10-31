El sencillo ejercicio que te hará vivir más años si lo practicas bien Las sentadillas son especialmente recomendables a partir de los 50 años por la mayor pérdida de masa muscular

Silvia Osorio Viernes, 31 de octubre 2025, 12:09 Comenta Compartir

La cultura fitness está viviendo un auténtico bum. Ya sea en un gimnasio, en entrenamiento dirigido o no, o a través de redes sociales, con miles de influencers y divulgadores ofreciendo trucos para ponerse en forma, la ciudadanía busca la fórmula ideal para mantener una vida lo más saludable posible. No hay varitas mágicas y todo requiere un sacrificio, pero sí existen ejercicios que son sencillos de realizar y que ofrecen beneficios importantísimos para nuestra salud.

Un ejemplo son las sentadillas. Jess Aida, con más de 300.000 seguidores en Instagram, asegura que si se practican de forma constante y siguiendo la técnica correcta alargan la vida. «Hacen más de tu cuerpo de lo que imaginas. no Solo te ayudan a fortalecer las piernas y que se vean bonitas. Te enseñan a manejar el esfuerzo, la respiración y controlar todo tu cuerpo bajo tensión. Tus piernas son el grupo muscular más grande de tu cuerpo y está directamente asociado a tu longevidad. Mucho tiempo sentada o tumbada igual a menos músculo, y menos músculo a envejecer», señala la entrenadora que ha mostrado cuatro tipo de sentadillas que se pueden hacer casi a diario.

En concreto, propone realizar las siguientes series:

- Talón elevado: 10 repeticiones

- Clásica: 10 repeticiones

-Sumo: 10 repeticiones.

- Isométrica: 10 segundos.

«Retar a tus piernas es el mejor estímulo. Que nunca falten en tu entrenamiento. Es el movimiento natural y básico que todos debemos dominar. Recuerda: inhalas, retienes el aire mientras bajas y cuando subes, exhalas», señala la experta, que ofrece contenido a través de redes sociales para quienes practican ejercicio en casa.

Las sentadillas son muy efectivas y sirven para cualquier edad y forma física. Mejoran la salud metabólica, ósea y funcional. Se trata de un ejercicio que no requiere más que el propio peso corporal y que activa varios grupos musculares fundamentales: espinales, glúteos, cuádriceps y faja abdominal. Con una técnica adecuada, se presenta como un pilar fundamental para mantener la autonomía y la salud a lo largo de los años.

Errores frecuentes

Con el paso de los años, se pierde masa muscular. Practicarlas después de los 50, aumenta la longevidad. Una investigación publicada en BMJ Journals en 2018 concluyó que las actividades de fortalecimiento muscular en las piernas disminuye entre un 10 y un 17% el riesgo de mortalidad. En general, los ejercicios de fuerza, como las pesas o los que se generan con el peso corporal, alargan la vida. Un estudio difundido por la revista Biology el año pasado descubrió que 90 minutos de entrenamiento de fuerza a la semana se asociaban con una menor envejecimiento celular.

Entre los errores más frecuentes a la hora de hacer sentadillas se encuentran:

- Despegar los talones. Si al bajar se te despegan los talones del suelo quiere decir que tienes poca flexibilidad en los tobillos o en la cadera. Para mejorar, intenta pasar cada día unos minutos en la posición final de sentadilla. Agárrate a una silla o a cualquier soporte si te cuesta mantener el equilibrio.

- Rodillas hacia dentro. Si las rodillas se van hacia adentro mientras desciendes puede ser falta de control de la motricidad o el resultado de unos músculos excesivamente rígidos en los muslos y en la cadera.

- Espalda encorvada o pecho hacia delante. Cuando hacemos sentadillas, a medida que el cansancio aumenta, tendemos a encorvar la espalda y el tronco se viene hacia adelante. Para corregirlo, podemos hacer sentadillas a 20 centímetros de una pared y con los brazos extendidos. Al descender, intenta que tus manos no toquen la pared.

Cantidad

No hay un número concreto porque depende de las condiciones físicas de cada persona. Lo importante es que se hagan de forma correcta e ir progresando, indican los expertos. Podríamos empezar con diez sentadillas, descansar, y otras diez; e ir aumentando las repeticiones y las series diarias.