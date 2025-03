Sanidad asume que el aumento de plazas MIR no logra paliar la falta de médicos de familia El ministerio reconoce que se han incrementado también los puestos que han quedado vacantes y las renuncias de facultativos durante el periodo de formación

Terry Basterra Sábado, 29 de marzo 2025

El Ministerio de Sanidad reconoce que el aumento de plazas MIR para nuevos médicos de familia no está logrando, por sí solo, revertir el déficit de facultativos en la Atención Primaria. Pese a que desde 2018 el número de puestos para formar a estos facultativos se ha incrementado un 38% –de los 1.914 destinos que se ofertaron aquel año a los 2.508 que se ofrecieron en la última convocatoria– también han aumentado los destinos que han quedado vacantes, las personas que han abandonado esta formación durante los cuatro años de residencia y los que no se han incorporado a los centros de salud tras acabar el periodo MIR. Todo eso, sumado a las jubilaciones que se producen entre los doctores de este nivel asistencial, hace que no se esté logrando paliar la carencia de estos profesionales.

Esta es la principal conclusión que figura en un documento técnico que el Ministerio de Sanidad presentó durante la última reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, celebrada esta semana. Según ha podido saber este diario, en este informe se advierte de la necesidad de realizar un análisis profundo de la situación para proponer medidas que permitan darle la vuelta.

Entre ellas sugiere la de mejorar la planificación y gestión de los recursos humanos de Atención Primaria, así como garantizar unas condiciones laborales más atractivas y que aporten estabilidad y reconocimiento a los profesionales. También pide fortalecer la viabilidad y el atractivo de la medicina de familia, tanto a nivel formativo como profesional, «asegurando su papel central en el sistema sanitario».

Para «minimizar la diferencia entre la oferta y la demanda» de estos especialistas, el documento del Ministerio de Sanidad propone además incrementar cerca de 10% la oferta de plazas MIR de médico de familia en el conjunto de España a partir de la próxima convocatoria y durante cuatro años. Sostiene que deberían ofrecerse 2.741 puestos, 233 más que ahora.

361 especialistas de otros países

En el informe se recogen algunos datos significativos. En el Sistema Nacional de Salud trabajan en la actualidad 48.494 médicos de familia entre Atención Primaria, los PAC (urgencias ambulatorias) y los servicios de Urgencias de los hospitales. Son un 8% más que en 2018. También se indica que desde 2020 se han incorporado 361 especialistas de medicina de familia provenientes de otros países europeos o extracomunitarios y que hay otros 104 reconocimientos pendientes. Aún así no son suficientes para cubrir las necesidades actuales del sistema sanitario.

En esa comisión se insistió en que solo una estrategia integral y consensuada permitirá revertir la carencia de facultativos y garantizar una Atención Primaria de calidad. Para desarrollarla propone la creación de un grupo de trabajo. Lo que no plantea el Ministerio de Sanidad son acciones a corto plazo para paliar el problema actual. Solo en Euskadi el 25,4% de sus cerca de 2.100 médicos de Atención Primaria tiene 60 años o más, según figura en el informe de necesidades de médicos especialistas en España para el periodo 2023-2035, lo que augura una cascada de jubilaciones en el próximo lustro.

Es por ello por lo que el Departamento vasco de Salud ha presentado al ministerio una batería de medidas para aplicar de forma urgente con el fin de aliviar la carencia de galenos en los ambulatorios. Entre ellas se encuentra ampliar hasta los 72 años la edad de jubilación voluntaria de estos profesionales, permitir a los residentes de último año trabajar como médicos en verano en los centros de salud o reducir de cuatro a tres años el periodo MIR de esta especialidad para poder incorporar antes a los nuevos facultativos en los ambulatorios. Esta última propuesta ha sido ya descartada por Sanidad. Osakidetza también va a convocar en abril una OPE sin examen para intentar asignar 143 plazas médicas de difícil cobertura en la Atención Primaria vasca.