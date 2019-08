Sanidad alerta de los peligros de la compra ilegal de medicamentos por móviles y páginas web Únicamente las farmacias oficiales pueden vender medicamentos por internet, y solo aquellos que no requieran receta. / rafa gutiérrez Crece la venta por internet de productos que sólo pueden dispensarse en farmacias y cuya seguridad está puesta en entredicho FERMÍN APEZTEGUIA Viernes, 9 agosto 2019, 01:21

El Ministerio de Sanidad alertó ayer de los peligros que entraña la compra de productos farmacéuticos a través del teléfono móvil y páginas web que nada tienen que ver con la red oficial de farmacias. Una investigación realizada por la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS), el organismo que autoriza la entrada y salida de los productos sanitarios del mercado, constata que existen razones para dudar de la «calidad, seguridad, eficacia y correcta información» que contienen los productos que se venden al margen de la legalidad. Los motivos para la preocupación parecen obvios. Farmacéuticos contactados por este periódico aseguran tener constancia de pacientes que han tenido que ser atendidos en servicios de urgencias por haberse tratado por su cuenta con productos carentes de todo aval profesional.

Internet comercializa todo tipo de productos, pero tienen especial éxito los que se anuncian como potenciadores de la capacidad sexual, los ansiolíticos y relajantes en general, las hormonas musculantes y las conocidas como plantas medicinales, según explica Juan Uriarte, portavoz del Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia. «Natural no significa seguro», argumenta el especialista. «La cicuta, como el veneno de la serpiente, puede ser muy natural, pero resulta tóxica», defiende. El consumo de hierbas medicinales y otros remedios de esos llamados naturales deben contar siempre con la supervisión de un especialista médico. ¿Por qué? Porque algunos de esos productos pueden interferir e incluso anular el efecto de determinados tratamientos, incluso contra el cáncer.

Un negocio mundial

La venta ilegal de medicamentos por internet se ha convertido en poco tiempo en un negocio floreciente a nivel mundial, sobre el que ha llamado la atención la propia Organización Mundial de la Salud. La institución internacional con sede en Ginebra colabora de hecho con la Interpol desde hace una década para acabar con «las redes delictivas a las que este comercio ignominioso les rinde miles de millones de dólares». El Ministerio de Sanidad español, en una nota difundida ayer, expresa su preocupación por la aparición de «sitios web y aplicaciones móviles asociadas a la venta de medicamentos» que incumplen «lo establecido en la legislación vigente». No sólo pueden, por tanto, causar daños a la salud, sino que además practican una actividad ilegal.

La venta de medicamentos por internet se reguló en España hace seis años a través de un real decreto, que establece fundamentalmente dos condiciones. Una, que sólo podrán comprarse en páginas web medicamentos cuya adquisición no requiera de receta médica; y dos, que para venderlos hay que contar con una autorización concreta, que exige figurar en una lista oficial que cualquiera pueda consultar. Si se quiere adquirir algo en el mundo virtual tiene que comprobarse previamente si su vendedor figura en un registro real, que puede consultarse en la dirección https://distafarma.aemps.es

«Claridad y contundencia»

Hay más condiciones que permiten dar seguridad a lo que se está adquiriendo. Por ejemplo, no se puede tener sólo una farmacia virtual. El farmacéutico que quiera poner algo a la venta en internet tiene que disponer de su propia oficina de farmacia a pie de calle, donde los pacientes puedan ir a consultar y plantear a los profesionales del servicio todas las dudas que consideren oportunas. «Hay cantidad de medicamentos que se han retirado del mercado por una sola reacción adversa no mortal en uno o dos pacientes. No se puede comprar en cualquier sitio cualquier cosa que no sabes bien qué es», advierte Juan Uriarte.

El decreto de 2013 establece también que los pedidos se enviarán directamente desde las farmacias y que sus titulares serán los responsables de organizar el transporte que lleve el medicamento hasta el domicilio del comprador. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España celebró ayer la «claridad y contundencia» del mensaje del Ministerio de Sanidad. «Esta advertencia debe marcar un antes y un después», dijo su presidente, Jesús Aguilar.