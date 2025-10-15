Sanidad aclara a Euskadi que liquida mal la atención a pacientes de otras comunidades El ministerio sostiene que el error de cálculo es del Departamento de Salud y está dispuesto a ayudar a la consejería a subsanarlo

Terry Basterra Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:14

El Ministerio de Sanidad corrigió en la tarde de ayer al Departamento vasco de Salud y negó que vaya a revisar el sistema de cálculo del fondo de compensación sanitaria entre comunidades. Es más, indicó que la enorme diferencia entre lo que paga el País Vasco y lo que abonan otras autonomías por la atención sanitaria de sus ciudadanos en regiones distintas a las de su residencia se debe a que el País Vasco calcula mal estas liquidaciones.

Así lo aseguraron ayer fuentes de Sanidad a EL CORREOtras escuchar las declaraciones realizadas por el consejero Alberto Martínez después la celebración del Consejo de Gobierno, en las que aseguró que Madrid había aceptado la petición de Euskadi de verificar este mecanismo. Martínez ha revelado en las últimas semanas que Euskadi ha pagado 169 de los 312 millones de euros correspondientes a la liquidación de este fondo para el periodo 2012 y 2022, un 60% del total. Cantidad que el consejero considera «desproporcionada» para una comunidad donde vive el 5% de la población española. Es por ello que ha solicitado que se revise este sistema para evitar que el País Vasco se vea perjudicado. El lunes se reunieron en Madrid el viceconsejero vasco de Sostenibilidad Sanitaria y el secretario de Estado de Sanidad para tratar la cuestión y acordaron celebrar una reunión extraordinaria con todas las comunidades para abordar la cuestión.

Fuentes ministeriales explicaban ayer que, en lo que respecta al fondo de compensación, Sanidad realiza funciones meramente contables a la hora de ajustar las liquidaciones entre unas autonomías y otras. En ese sentido insisten en que «si alguna región tiene problemas con el sistema, lo primero que debe hacer es revisar su modelo de facturación». Estas mismas fuentes añaden que Euskadi «ha identificado fallos en ese proceso» y que el ministerio se abre a colaborar con el Gobierno vasco para que los corrija. Estos errores estarían en equivocaciones al contabilizar de manera correcta la asistencia sanitaria y farmacológica que Osakidetza presta a personas con residencia en otras comunidades y en cómo factura esa atención a las regiones de origen de esos ciudadanos. De ahí la gran diferencia de lo que le sale a pagar y recibir a Euskadi de este fondo con respecto a otros territorios. «Creemos que el problema no es del sistema, que es trasparente, sino de la manera en la que (el País Vasco) factura las asistencias y recetas a otras comunidades», puntualizan.

Pago de 51 millones bloqueado

Sanidad ve bien celebrar una reunión para que el conjunto de las regiones analicen este proceso. «El Ministerio se ha abierto a que las comunidades que hacen bien la liquidación puedan compartir con Euskadi de qué manera la realizan», indican desde esta administración. Una vez se celebre el encuentro se llevarán las liquidaciones pendientes al siguiente pleno del Consejo Interterritorial. El Gobierno vasco, de momento, tiene bloqueado el pago de 51 millones correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024.

Martínez envió ayer una carta a la ministra Mónica García en la que le pedía que se materialice esa reunión del Fondo de Cohesión para «evitar la anomalía que se produce en el método vigente, por el que Euskadi asume una parte desproporcionada» de la liquidación total. También reiteró su demanda para «hacer un análisis riguroso» de l mecanismo para «que sea justo para el conjunto del sistema, en general, y para nuestra comunidad, en particular».