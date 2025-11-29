«Salud tardó casi tres años en aprobar y darme el tratamiento y luego me lo quitó por tener más de 40» Testimonio de una mujer que fue descartada para una fecundación in vitro por Osakidetza

Estefanía acudió en septiembre de 2022 a su médico de Familia. Le solicitó someterse a un tratamiento de fertilidad. Tenía 37 años. No fue hasta 2023 cuando la atendieron en la unidad de Reproducción Asistida de Cruces. A sus especialistas les contó que sufría una enfermedad cardiaca causada por un trastorno genético. Debido a esta patología fue derivada al hospital Donostia y su caso quedó a la espera de ser aprobado por una comisión nacional. En noviembre de 2024 se autorizó su tratamiento al que, tras una demora por cuestiones personales, fue sometida en la primavera de 2025. Le dieron un primer ciclo de fecundación in vitro. No tuvo éxito. Sin embargo ya no le sometieron a ninguno de los dos otros ciclos previstos por Osakidetza para este tratamiento, porque «había cumplido 40 años».

Estefanía critica que desde inició su solicitud con su médico de familia hasta que aprobaron su caso e iniciaron la terapia «pasaron prácticamente tres años», durante los que tuvo que soportar «primero toda la lista de espera de Cruces y luego toda la del hospital Donostia». A lo que se suma la demora que supuso que su caso fuese estudiado por un comité nacional, debido a la enfermedad monogénica que padece, lo que redujo sus posibilidades de quedarse embarazada. Entiende que Salud no debería haberla hecho esperar tanto ni tampoco, una vez iniciado el tratamiento, limitarlo a un ciclo en lugar de a tres.

Sentencia de 2008

Esta mujer lamenta también que desde un primer momento Salud «no me informase» de todas las demoras que iba a soportar, ni de las alternativas –como la congelación de óvulos– que tenía para intentar que esos casi tres años de retraso no dificultasen que se quedase embarazada.

En 2008 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió un fallo por el que obligaba a Osakidetza a someter a una mujer mayor de 40 a una fecundación in vitro al considerar que no se le podía negar este tratamiento por edad.