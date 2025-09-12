El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detectan un caso de tuberculosis en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/ EHU en Leioa

Setenta personas, entre alumnado y profesorado, serán sometidas a pruebas en los próximos días como medida preventiva

Leire Moro

Leire Moro

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:38

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han activado el protocolo de actuación sanitaria tras detectarse un caso de tuberculosis en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco (EHU/UPV), situada en el campus de Leioa. La respuesta ha sido coordinada con la Unidad de Epidemiología de la Dirección de Salud Pública, dentro del marco del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis vigente en Euskadi.

Como parte de las actuaciones preventivas, las autoridades sanitarias han identificado un total de 70 personas -entre estudiantes y personal docente- que han tenido contacto estrecho con la persona afectada. A todas ellas se les realizarán pruebas específicas en los próximos días, con el objetivo de descartar nuevos contagios y proteger la salud de la comunidad universitaria.

Según el Gobierno Vasco, este tipo de medidas forma parte de la «respuesta habitual ante casos de tuberculosis». En la mayoría de los estudios de contactos realizados en situaciones similares, los resultados suelen ser negativos. Incluso cuando se detecta infección, el riesgo de desarrollar la enfermedad activa es bajo, y existen tratamientos profilácticos y curativos altamente eficaces.

Desde el Departamento de Salud aseguran que «mantendrán una vigilancia estrecha durante las próximas semanas», siguiendo los protocolos establecidos para estos casos e insisten en que se trata de «una actuación estrictamente preventiva, sin que exista riesgo para el conjunto de la población».

La tuberculosis respiratoria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Su transmisión requiere un contacto estrecho y prolongado con personas que presentan la forma pulmonar activa, lo que limita significativamente su capacidad de contagio en entornos amplios.

