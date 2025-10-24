Revelan que la combinación de dos fármacos podría mejorar la terapia contra el cáncer colorrectal El palbociclib es un fármaco usado en el tratamiento del cáncer de mama avanzado y la telaglenastat, un inhibidor selectivo de la glutaminasa

E.C. Viernes, 24 de octubre 2025, 12:52

Una investigación de la Universitat de Barcelona ha revelado que el uso combinado de los medicamentos palbociclib y telaglenastat podría mejorar la terapia contra el cáncer colorrectal. Publicado en la revista 'Oncogene', propone la combinación de estos fármacos, con acciones complementarias, para «prevenir y contrarrestar las resistencias» que desarrollan las células tumorales en las terapias anticancerígenas.

El palbociclib es un fármaco usado en el tratamiento del cáncer de mama avanzado con expresión positiva del receptos de estrógenos y negativa para el receptos 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, y recientemente los ensayos clínicos y preclínicos se han extendido a otros tipos de cáncer, como el colorrectal.

En los tumores, el tratamiento con palbociclib provoca la reprogramación metabólica de las células de cáncer colorrectal supervivientes al tratamiento: esta adaptación acaba potenciando el metabolismo de la glutamina y la actividad mitocondrial en la célula.

El equipo ha analizado de manera sistemática la reprogramación metabólica en células de cáncer colorrectal expuestas a palbociblic, que inhibe las quinasas dependientes de ciclina 4 y 6 (CDK4/6), y la telaglenastat, un inhibidor selectivo de la glutaminasa (una enzima que cataliza la conversión de glutamina a glutamato y que tiene una expresión alterada en procesos tumorales). Los resultados revelan que el tratamiento combinado con estos dos fármacos «evita el proceso de reprogramación metabólica de las células tumorales supervivientes al tratamiento anticancerígeno con el primer fármaco».

