El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Revelan que la combinación de dos fármacos podría mejorar la terapia contra el cáncer colorrectal

El palbociclib es un fármaco usado en el tratamiento del cáncer de mama avanzado y la telaglenastat, un inhibidor selectivo de la glutaminasa

E.C.

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:52

Comenta

Una investigación de la Universitat de Barcelona ha revelado que el uso combinado de los medicamentos palbociclib y telaglenastat podría mejorar la terapia contra el cáncer colorrectal. Publicado en la revista 'Oncogene', propone la combinación de estos fármacos, con acciones complementarias, para «prevenir y contrarrestar las resistencias» que desarrollan las células tumorales en las terapias anticancerígenas.

El palbociclib es un fármaco usado en el tratamiento del cáncer de mama avanzado con expresión positiva del receptos de estrógenos y negativa para el receptos 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, y recientemente los ensayos clínicos y preclínicos se han extendido a otros tipos de cáncer, como el colorrectal.

En los tumores, el tratamiento con palbociclib provoca la reprogramación metabólica de las células de cáncer colorrectal supervivientes al tratamiento: esta adaptación acaba potenciando el metabolismo de la glutamina y la actividad mitocondrial en la célula.

El equipo ha analizado de manera sistemática la reprogramación metabólica en células de cáncer colorrectal expuestas a palbociblic, que inhibe las quinasas dependientes de ciclina 4 y 6 (CDK4/6), y la telaglenastat, un inhibidor selectivo de la glutaminasa (una enzima que cataliza la conversión de glutamina a glutamato y que tiene una expresión alterada en procesos tumorales). Los resultados revelan que el tratamiento combinado con estos dos fármacos «evita el proceso de reprogramación metabólica de las células tumorales supervivientes al tratamiento anticancerígeno con el primer fármaco».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
  2. 2

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  5. 5

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  6. 6

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  7. 7

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  8. 8 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  9. 9

    Asfixiada por los trastos y la humedad en un camarote: así vivió un año Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria
  10. 10

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Revelan que la combinación de dos fármacos podría mejorar la terapia contra el cáncer colorrectal

Revelan que la combinación de dos fármacos podría mejorar la terapia contra el cáncer colorrectal