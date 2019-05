La Residencia de Castro registra tres casos de sarna entre sus usuarios Imagen de la fachada principal de la Residencia Municipal de Castro Urdiales. / E. C. El director del centro señala que otras dos trabajadoras, que han dado negativo en una primera valoración, están siendo controladas al presentar síntomas ABEL VERANO Sábado, 4 mayo 2019, 08:21

La Residencia Municipal de Castro Urdiales, formada por 90 residentes y 52 trabajadores, ha registrado hace apenas una semana tres casos de sarna (el nombre científico de la enfermedad es escabiosis), según señalaron ayer desde la Consejería de Sanidad, aunque el director del centro, Mariano Gutiérrez, matizó que hay un caso diagnosticado y otros dos que no están claros del todo.

Según señaló el director de la Residencia castreña, los casos que afectan a usuarios «están localizados y tratados». De hecho, según comentó en declaraciones a este periódico, en el mismo momento que la médico que confirmó que los ancianos estaban contagiados «activamos el correspondiente protocolo de prevención».

Un protocolo que, según explicó, consiste no solo en la limpieza de toda la ropa personal y la del centro residencial, sino la aplicación de unas cremas protectoras cuya finalidad es evitar la propagación. El responsable de la Residencia de Castro aseguró que, junto a los afectados, hay dos trabajadoras que al presentar síntomas de un posible contagio, han sido sometidas a las correspondientes pruebas, «que en un principio han dado negativas». Sin embargo, ambas trabajadoras (una de ellas se encuentra de baja laboral por esta causa) están siendo sometidas a un seguimiento, «ya que hay un periodo de incubación de unos veinte días y podrían dar positivo».

Gutiérrez, que quiere mandar un mensaje de tranquilidad, señala que está «todo controlado» y tanto la Mutua de los trabajadores como la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria «están informadas de todo».

El director de la Residencia castreña asegura que los casos que se han dado entre los usuarios «han tenido que ser como consecuencia del contacto con sus familiares o con los trabajadores». «Al final son personas mayores que apenas salen del centro, salvo a tomar el aire en compañía de algún familiar».

Otros casos

Gutiérrez asegura que la médico que confirmó que un usuarios estaba contagiado, comentó que se habían registrado algunos casos más en el centro de salud de la ciudad. Ante esta afirmación, este periódico se puso ayer en contacto con la Consejería de Sanidad para que confirmara los casos producidos, pero no pudieron hacerlo «porque la sarna es una enfermedad común, que no es de declaración obligatoria». Es decir, que los centros de salud no están obligados a informar de los casos atendidos, como en otras enfermedades, caso de la meningitis.

«Nosotros no hemos podido generar esa infección, ha tenido producirse por el contacto de los usuarios con los familiares o los trabajadores del centro», insistió el director de la Residencia de Castro, que destacó «la diligencia con la que se ha actuado en todo momento».

Este periódico se puso en contacto con Jesús Arnáiz, uno de los integrantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Ingresadas en la Residencia Municipal de Castro Urdiales (Asfam-Urdiales), y señaló que «estamos totalmente tranquilos porque desde el primer momento se han activado los protocolos estandarizados». Arnáiz aseguró que se desconoce el mecanismo de contagio. «No sabemos si ha podido ser a través de gente externa o de los gatos que hay por allí. También nos han comentado que hay algún caso de sarna en un colegio de Castro, pero al final esto no es culpa de nadie. Además, hay que tener en cuenta que una vez que se aplica el tratamiento, a las 24 horas se corta la infección».

Esta infección de la piel causada por un parásito (Sarcoptes scabei), es una enfermedad contagiosa que pueden contraer tanto animales como personas y que provoca un picor intenso. La sarna se coge mediante el contacto directo y prolongado con la piel de una persona infectada. También se puede contagiar a través de la ropa, compartiendo piezas, toallas o sabanas con una persona afectada. El riesgo de pequeñas epidemias es alto en lugares cerrados como guarderías, escuelas, residencias de mayores o prisiones.