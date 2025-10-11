La red de salud mental atiende a 120.000 pacientes al año y realiza 550.000 consultas Osakidetza ha encargado a un grupo de trabajo «reflexionar» sobre la estructura de la atención psiquiátrica en Euskadi

En pleno proceso de revisión de la estructura de la atención psiquiátrica en Euskadi el Departamento de Salud hizo ayer públicos los datos de actividad de las redes de salud mental en el País Vasco. El pasado año estas unidades atendieron a 120.000 pacientes diferentes. Además llevaron a cabo unas 500.000 consultas sucesivas y 30.000 primeras consultas. En las tres redes de salud mental –una por territorio– trabajan 1.600 profesionales, de los que la quinta parte son especialistas en psiquiatría, según los datos publicados ayer por la Consejería. Estas estructuras están compuestas por cuatro hospitales psiquiátricos de media y larga estancia con 450 camas, por 50 centros de salud mental de adultos, infantil y adicciones y por 23 hospitales de día.

El Departamento indica que se ha encargado a un grupo de trabajo realizar una «reflexión» sobre cómo articular la atención psiquiátrica en Euskadi. A este equipo se le ha pedido que entregue su propuesta antes de final de año. Según ha podido saber este diario, la idea con la que trabaja la Consejería es integrar las tres redes de salud mental dentro de las OSI de Osakidetza, al igual que se hizo a mediados de la década pasada con la Atención Primaria. Las unidades de atención psiquiátricas pasarían así a depender de estas organizaciones sanitarias, que están encabezadas todas ellas por hospitales generalistas. Fuentes del Departamento indican que en la actualidad las redes de salud mental son las «únicas unidades» de Osakidetza que no están aún integradas dentro de las diferentes OSI en las ha dividido Salud la organización de la atención sanitaria.

La forma en la que se está llevando a cabo este proceso de reflexión y reorganización ha generado un gran revuelo entre los profesionales de la psiquiatría. A este grupo de trabajo no se ha invitado a ningún representante de la red de salud mental de Álava. Además las dos representantes de Bizkaia y Gipuzkoa han comunicado que no asistirán a más reuniones al considerar que no se tiene en cuenta la opinión de buena parte de los profesionales.

Entre los programas que están en marcha dentro de la atención mental en Euskadi se encuentra el de prevención del suicidio, el de intervención en primeros episodios psicóticos (cada año atiende a unas 300 personas) o el de trastorno de la conducta alimentaria, con cerca de 8.000 consultas anuales.