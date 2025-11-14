¿Cómo evitar la artrosis de cadera antes de tiempo? Cirugía de preservación mínimamente invasiva Técnicas avanzadas para detectar la inestabilidad, reforzar los ligamentos y preservar la articulación antes de llegar a una prótesis

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:32 | Actualizado 17:57h.

El doctor Nicolás Fiz, traumatólogo del Hospital Quirónsalud Vitoria, nos explicará, el jueves 20 de noviembre, las mejores técnicas para detectar la inestabilidad, reforzar los ligamentos y preservar la articulación antes de llegar a una prótesis.

El doctor contestará a las preguntas que hayan formulado previamente nuestros lectores

