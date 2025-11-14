El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

¿Cómo evitar la artrosis de cadera antes de tiempo? Cirugía de preservación mínimamente invasiva

Técnicas avanzadas para detectar la inestabilidad, reforzar los ligamentos y preservar la articulación antes de llegar a una prótesis

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:32

El doctor Nicolás Fiz, traumatólogo del Hospital Quirónsalud Vitoria, nos explicará, el jueves 20 de noviembre, las mejores técnicas para detectar la inestabilidad, reforzar los ligamentos y preservar la articulación antes de llegar a una prótesis.

El doctor contestará a las preguntas que hayan formulado previamente nuestros lectores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  4. 4

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  5. 5

    33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona
  6. 6 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  7. 7

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  8. 8

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  9. 9 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  10. 10

    El mundo recuerda la agonía de la pequeña Omaira bajo el lodo 40 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Cómo evitar la artrosis de cadera antes de tiempo? Cirugía de preservación mínimamente invasiva

¿Cómo evitar la artrosis de cadera antes de tiempo? Cirugía de preservación mínimamente invasiva