«No hay dos casos iguales en traumatología: personalizamos cada decisión para aliviar el dolor y recuperar la función»

La artrosis, los problemas de rodilla, mano, pie, columna o las revisiones protésicas concentran buena parte de las dudas en consulta. El equipo de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Vitoria responde a las preguntas más frecuentes: cuándo tratar, cuándo operar y qué esperar de la recuperación.

Rodilla con condromalacia

¿Cuándo es conveniente operar?

Doctor Carlos Egea

Por lo general, es conveniente operar cuando hay dolor, independientemente del grado, pero sabiendo que a mayor afectación puede haber más dolor. Es recomendable operar, ya sea rodilla, cadera u otra articulación, cuando el paciente no ha logrado controlar el dolor con rehabilitación o infiltraciones. No hay dos casos iguales: personalizamos cada decisión para aliviar el dolor y recuperar la función.

Tendinitis rotuliana de años de evolución

¿Operar o mantener tratamiento conservador?

Doctor José Miguel Alfonso Lerga

Las cirugías hay que considerarlas cuando la actividad y la vida diaria están limitadas por el dolor y la tendinopatía se cronifica. En muchas ocasiones, sobre todo en tendinitis de inserción, es conveniente la cirugía si antes se han agotado el resto de vías como la fisioterapia y las infiltraciones con plasma rico en factores de crecimiento. Básicamente, si se cronifica, especialmente en el tendón rotuliano, necesita cirugía

Rizartrosis en la mano dominante

¿Qué opciones reales tengo?

Doctor Andrés Gay-Pobes

La rizartrosis es muy común y se relaciona con el gesto de hacer pinza. Si tras tratamiento conservador (rehabilitación e infiltraciones) sigue limitando, solemos indicar cirugía. Dependiendo del caso, sustituimos la articulación por una prótesis o interponemos un tendón. Después es necesaria la inmovilización con escayola alrededor de dos meses. La rehabilitación tiene tres fases: control del dolor e inflamación, recuperación del movimiento y, por último, fuerza/terapia ocupacional, que muchas veces puede hacerse en domicilio.

Fascitis plantar muy dolorosa

¿Qué opciones reales tengo?

Doctor José Miguel Alfonso Lerga

La fascitis plantar es muy dolorosa y de evolución larga. La fascia plantar trabaja con el tendón de Aquiles (sistema aquíleo-plantar). Una forma de controlar el dolor es estirar a diario ese sistema para ganar elasticidad. Hay que analizar cada caso con detenimiento porque la indicación de tratamiento depende, entre otras cosas, del tipo de pie (cavo o no), de si hay gemelo corto u otras patologías asociadas.

Prótesis infectada

¿Siempre hay que hacer un recambio completo o hay alternativas más conservadoras?

Doctor José Miguel Alfonso Lerga

Una prótesis infectada es un problema muy grave que normalmente requiere rescate de todos los componentes. Si es infección primaria (primeras semanas), se puede hacer limpieza recambiando las partes móviles (en cadera, polietileno y cabeza femoral). Si es crónica y han pasado meses, hay que cambiar la prótesis entera. Puede hacerse en uno o dos tiempos, según el germen y el antibiograma del paciente, que consiste en realizar una prueba que determina la sensibilidad o resistencia de un microorganismo a diferentes antibióticos.

Artrosis en ambas rodillas

¿Es aconsejable la prótesis de rodilla?

Doctor Andrés Borja Jara

La prótesis de rodilla es una solución cuando se han agotado tratamientos como fisioterapia e infiltraciones. Es una cirugía bastante agradecida, pero hay que abordar cada caso de forma única y explicar bien las opciones y resultados para que el paciente tenga claras las expectativas.

Síndrome del túnel carpiano

¿En qué consiste la intervención?

Doctor Andrés Gay-Pobes

Este síndrome afecta al nervio mediano (sensibilidad de tres dedos y medio). La compresión en la muñeca produce hormigueos, calambres y parestesias, sobre todo nocturnas; en casos severos también durante el día. El electromiograma sirve para diagnosticar, confirmar y cuantificar el grado (leve, moderado, severo). Cuanto más severa es la afectación, más beneficio obtiene el paciente con la cirugía, que se realiza con anestesia local y consiste en liberar el nervio abriendo el ligamento transverso del carpo.

Hernia lumbar

¿Cómo saber si la cirugía es necesaria?

Doctor José Miguel Alfonso Lerga

La tendencia actual es no intervenir de entrada porque muchas hernias de disco reducen volumen con el tiempo y disminuye la compresión. Pero si hay dolor incoercible, afectación neurológica (raíz) o fracaso de fármacos, infiltraciones y técnicas del raquis, debe intervenirse para retirar la hernia y descomprimir.

En todos los casos, el objetivo es aliviar el dolor y recuperar la función con indicaciones individualizadas, priorizando técnicas mínimamente invasivas cuando están indicadas y acompañando el proceso con rehabilitación y seguimiento.