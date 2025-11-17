El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Queda desierto el contrato de Osakidetza para hacerse con 22 nuevas UVI móviles

Esk denuncia que ninguna empresa ha querido asumir este servicio y pide a Salud que lo publifique

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

El contrato de Osakidetza para incorporar 22 nuevas ambulancias medicalizadas ha quedado desierto. Según revela el sindicato Esk, ninguna empresa se ha presentado al proceso ... de licitación para el arrendamiento de estos vehículos medicalizados. El Departamento de Salud anunció a comienzos de octubre la próxima incorporación de 22 ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado (SVA tipo C), conocidas también como UVI móviles y dotadas con equipos de electromedicina. A estas unidades querían sumar otros 5 vehículos de intervención rápida con el fin de «fortalecer» la flota del servicio de Emergencias de Osakidetza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  5. 5

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  6. 6

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  7. 7 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  8. 8

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  9. 9 Nuria Fergó vive «el peor año de su vida»
  10. 10

    De la casa de goma a la casa fantasma. El Bilbao perdido de Jon Uriarte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Queda desierto el contrato de Osakidetza para hacerse con 22 nuevas UVI móviles

Queda desierto el contrato de Osakidetza para hacerse con 22 nuevas UVI móviles