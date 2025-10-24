Primeras colas en el vacunódromo de La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe: «Dicen que este año viene fuerte...»

El vacunódromo de La Casilla ha abierto ya sus puertas. Los ciudadanos que quieran inmunizarse frente a la gripe podrán hacerlo ya en este espacio, ... ubicado en pleno centro de Bilbao. El pabellón cuenta con cinco puntos de inoculación y estará operativo tanto en horario de mañana como de tarde -de 8 a 20 horas-, durante, al menos, las próximas dos semanas. Fines de semana incluidos.

Gregoria ha sido la primera persona en llegar a La Casilla. A las 7.25 horas aguardaba junto a la entrada a que se levantara la persiana. A sus 86 años no había podido recibir el suero hasta ahora por diferentes motivos familiares. «Es importante vacunarse para tener salud. He venido pronto porque pensaba que iba a haber mucha cola. Quiero que me pongan la de la gripe y la del covid», aseguraba esta mujer segundos antes de recibir los pinchazos.

Ampliar Gregoria, la primera en vacunarse. Jordi Alemany

A primera hora de este viernes ya había más de una veintena de personas haciendo cola. Durante los primeros 30 minutos de la jornada el flujo de pacientes por los puntos de vacunación habilitados ha sido constante.

Isabel y Concepción Carrero hacían cola a primera hora. «Teníamos cita para vacunarnos la primera semana de noviembre, pero hemos decidido venir aquí para adelantarlo. Dicen que este año la gripe viene fuerte», comentaba Isabel. Estas hermanas han valorado de forma muy positiva la apertura de La Casilla. «Es un sistema muy cómodo porque no hace falta reservar cita. Sobre todo para la gente mayor, a la que le cuesta utilizar internet», destacaban.

El profesor Joseba Martínez agradecía también la comodidad que ofrecía la apertura del pabellón. Es de las personas que se vacuna todos los años de la gripe. «Por mi trabajo estoy con muchas personas distintas y prefiero estar protegido. A nadie le gusta estar enfermo y esta vacuna es eficaz», resaltaba.

Begoña se ha desplazado hasta La Casilla desde Santutxu. Es la primera vez que se vacuna de la gripe y lo tiene claro: «He decidido hacerlo porque parece que este año la epidemia viene fuerte y quiero prevenirla». Muy cerca, esperaba Igone Cabrerizo. Se ha acercado al pabellón con su bebé de 2 meses. Le llevaba en una mochilita pegada a su pecho. «Tengo otro niño de 3 años que pilla todos los virus en la ikastola. Al pequeño no le puedo vacunar, así que he decidido hacerlo yo para estar protegida. No quiero ponerme enferma que en casa me toca tirar del carro con estos pequeños», compartía.

27 profesionales y sin cita

El vacunódromo de La Casilla recuerda al sistema de vacunación que Osakidetza puso en marcha en este mismo pabellón durante la pandemia del covid. En este caso, no existe un situación de alarma como la de hace cinco años. El objetivo es de hacer frente a una epidemia que se ha adelantado este año en Bizkaia. Y es que en solo unas semanas desde que comenzó a circular el virus de la influenza en Euskadi los hospitales de Osakidetza han registrado ya 131 ingresos provocados por este patógeno, cifra que el pasado año no se alcanzó hasta mediados de noviembre. El Servicio Vasco de Salud afronta la llegada de este virus con el 78% de sus camas hospitalarias ya ocupadas.

Un equipo compuesto por 27 profesionales de Osakidetza (15 enfermeras, 3 TCAE, 3 celadores/as y 6 auxiliares administrativos) trabajarán a dos turnos en La Casilla para responder a toda la demanda.

Ampliar

Todas las personas que lo deseen, mayores de 14 años. El llamamiento a la vacunación está abierto ya a toda la población y no solamente a los grupos de riesgo. No es necesario pedir cita. Las personas mayores de 75 años podrán también recibir, si así lo desean, la vacuna del covid.