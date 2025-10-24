El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ciudadanos hacen cola en los puntos de inoculación habilitados en el vacunódromo de La Casilla.

Ciudadanos hacen cola en los puntos de inoculación habilitados en el vacunódromo de La Casilla. Jordi Alemany

Primeras colas en el vacunódromo de La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe: «Dicen que este año viene fuerte...»

Osakidetza ha habilitado cinco puntos de inoculación en el pabellón bilbaíno, que ha abierto sus puertas esta mañana

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:34

Comenta

El vacunódromo de La Casilla ha abierto ya sus puertas. Los ciudadanos que quieran inmunizarse frente a la gripe podrán hacerlo ya en este espacio, ... ubicado en pleno centro de Bilbao. El pabellón cuenta con cinco puntos de inoculación y estará operativo tanto en horario de mañana como de tarde -de 8 a 20 horas-, durante, al menos, las próximas dos semanas. Fines de semana incluidos.

