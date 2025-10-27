El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imanol Pradales ha visitado este lunes el ambulatorio de Doctor Areilza, en Bilbao. Mireya López

Pradales insiste en que la gripe «viene fuerte» y ha provocado ya 192 ingresos

El Gobierno vasco destaca la importancia de mejorar las tasas de vacunación de Euskadi, que se encuentran en el 13%, para frenar la epidemia. Desde el jueves se han registrado 61 nuevas hospitalizaciones

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:09

Comenta

El lehendakari ha insistido este lunes en que la actual epidemia de gripe «se ha adelantado», viene «fuerte» y que la cepa del virus que ... está circulando en Euskadi «es dura». En lo que va de octubre ha provocado ya el ingreso de 192 personas en los hospitales de Osakidetza por problemas de salud derivados de la infección por influenza. Son 61 pacientes más que los que notificó el pasado jueves el Departamento de Salud.

