Pradales insiste en que la gripe «viene fuerte» y ha provocado ya 192 ingresos

El lehendakari ha insistido este lunes en que la actual epidemia de gripe «se ha adelantado», viene «fuerte» y que la cepa del virus que ... está circulando en Euskadi «es dura». En lo que va de octubre ha provocado ya el ingreso de 192 personas en los hospitales de Osakidetza por problemas de salud derivados de la infección por influenza. Son 61 pacientes más que los que notificó el pasado jueves el Departamento de Salud.

Por este motivo ha insistido en que la población vasca se vacune para protegerse frente al patógeno. Actualmente solo el 13% de la ciudadanía de Euskadi ha recibido ya el suero antigripal. Entre los mayores de 60 años esta tasa llega al 34%. En el Gobierno vasco insisten en la importancia de mejorar esas tasas y han hecho un llamamiento a la población para que se vacune.

Imanol Pradales ha visitado este lunes el ambulatorio de Doctor Areilza, en Bilbao, donde ha dado los últimos datos sobre la evolución de la epidemia. Allí también ha destacado los buenos datos que ha registrado el vacunódromo habilitado en La Casilla durante sus primeros días de funcionamiento. Entre el viernes y el domingo 4.799 personas pasaron por este pabellón deportivo para recibir la profilaxis. La demanda fue más elevada de lo inicialmente previsto, lo que llevó a Osakidetza a reforzar los cinco puntos de vacunación con más personal de enfermería para agilizar el proceso y que no se generasen grandes colas.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha indicado en que, aún nos encontramos en unas fases muy preliminares de la epidemia -comenzó hace 4 semanas- tanto la incidencia actual como el impacto del virus sobre los hospitales es el equivalente al que se registró los dos años anteriores a finales de noviembre. De ahí la inquietud actual del Gobierno vasco. «No sabemos cuál va a ser el comportamiento de la epidemia. Va a depender de la tasa de vacunación que alcancemos y de la climatología. Cuanto peor sea y más bajas las tasas de vacunación la gripe tendrá mayor influencia», ha explicado.

Martínez ha insistido en que la vacuna «es el mejor mecanismo para prevenir y disminuir el número de ingresos, la mortalidad y las complicaciones de esta enfermedad; es decir, para mejorar la calidad de vida».

Para dar una dimensión del impacto que tiene la gripe sobre la vida el consejero dijo que «la mortalidad por gripe es equivalente prácticamente a la mortalidad por acciones de coche y nadie discute por eso un cinturón de seguridad y la vacuna es el cinturón de seguridad frente a la gripe».

Martínez hizo además un llamamiento específico para aumentar la inmunización frente a la gripe a los profesionales de Osakidetza y a los niños menores de 15 años con patologías de riesgo. Solo el 5% de estos pequeños se han acercado a su ambulatorio para recibir el suero.

Hasta el momento Osakidetza ha administrado 299.017 dosis en el País Vasco. La cobertura en residencias ha alcanzado al 71% de los mayores que allí viven. Entre los niños de entre 6 meses y 5 años, otro de los colectivos de riesgo, la cobertura alcanza al 17% de este grupo de población. Destaca el caso de Álava, donde llega al 26%.

Para agilizar la vacunación de la población general Osakidetza valora abrir en cuestión de días las citas para que reciban los sueros en los ambulatorios en Bizkaia y Gipuzkoa. En Álava, la incidencia del virus es menor, y no está previsto que se modifique la planificación prevista.