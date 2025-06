El pediatra de paliativos de Cruces replica a Osakidetza: «No queremos más dinero, pedimos más personal»

La polémica surgida esta semana ha dado a conocer la situación en la que se encuentra la atención paliativa pediátrica en Euskadi. Mientras en los ... hospitales esta asistencia está garantizada, para los domicilios Osakidetza solo cuenta a día de hoy con un único equipo especializado en este tipo de atención. Tiene sede en Cruces y Jesús Sánchez Etxaniz es su cabeza visible. Compuesto por dos pediatras, dos enfermeras y una psicóloga que paga la fundación Aldina, atiende a la población infantil de Bizkaia.

En Gipuzkoa y en Álava no existe ninguna unidad específica que ofrezca esta prestación. Lo que hay son equipos para adultos que atienden niños. Además se ha dado formación a un total de 900 profesionales de la pediatría a través de un curso online de 60 horas diseñado por el propio Etxaniz, pero que carece de formación práctica.

El equipo de Cruces tiene horario de 8 a 15 horas, de lunes a viernes. Toda la atención que realizan fuera de esa franja la llevan a cabo de forma voluntaria. Y no dudan en hacerla. «Si vamos a una casa a asistir a un niño en el final de su vida y acompañar a su familia, vamos cuando hace falta, no solo de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes. Porque la muerte no entiende de horarios ni de festivos», afirmaba con rotundidad esta semana en declaraciones a EL CORREO.

Tras hacerse pública esta situación y el apercibimiento que había recibido este equipo por parte de un mando del hospital de Cruces, por hacer uso de un coche de Osakidetza fuera de su horario –acudieron a una casa de madrugada a atender a una niña de 4 años terminal–, el consejero de Salud anunció que reforzaría este servicio. Se prestará mañana, tarde y noche, todos los días del año, sin depender de la voluntariedad de los profesionales.

Sánchez Etxaniz recibió la noticia con una mezcla de satisfacción y prudencia. Quería conocer cómo se iba a articular la medida. Y la forma que ha elegido el Departamento para llevarla a cabo no es la que considera más adecuada. Salud ha optado por compensar con más salario y libranzas a los integrantes de esta unidad que acudan a los domicilios fuera de su horario ordinario. «Esto no es lo que planteábamos. No queremos más dinero. En ningún momento ha sido lo que hemos buscado. Lo que se necesita es más personal para este tipo de atención. Con solo dos pediatras y dos enfermeras nuestra unidad no da para ofrecer un servicio 24/7 y además mantener nuestra actividad habitual», explica.

De ambulatorios y hospitales

Este equipo, además de cuidados paliativos ofrece una asistencia de hospitalización a domicilio pediátrica en Bizkaia. Atiende en sus casas a unos 80 niños al año afectados por diferentes enfermedades oncológicas, neurodegenerativas o de las llamadas raras y que no tienen cura. Entre 6 y 8 de estos pequeños fallecen cada año en sus domicilios. Son las asistencias más complejas tanto a nivel profesional como emocional para un equipo que se implica con los pacientes y sus familias.

El viernes en el Parlamento vasco el consejero añadió que para reforzar esta atención, Osakidetza «fomentará» que pediatras de los centros de salud y hospitales acudan a los domicilios de aquellos niños que precisen este tipo de cuidados paliativos.