E.C.

París y otras siete ciudades francesas prohíben el atún en los comedores escolares

La decisión parte de una investigación del año pasado que descubrió niveles elevados de mercurio en más de la mitad de 148 productos analizados

Jon Garay

Jon Garay

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:31

Ocho ciudades francesas entre las que se encuentran París, Lyon, Lille, Grenoble, Montpellier y Rennes han decidido prohibir el atún en los menús escolares por ... la elevada presencia de mercurio en este pescado incluso cuando no se sobrepasan los límites establecidos por la normativa europea. «Una vez ingerido, este potente neurotóxico -en referencia al mercurio- puede alojarse en el cerebro y tener efectos devastadores, en particular sobre el desarrollo neuronal de los más jóvenes, con descenso del coeficiente de inteligencia, problemas de movilidad, de comportamiento y de memoria», aseguraron este jueves en un comunicado conjunto.

