La pandemia sigue desacelerándose en España con 179 fallecidos y 604 contagios

La mitad de España encara ya la fase 1 de la desescalada y lo hace con cifras muy optimistas en las últimas horas, que confirman la clara desaceleración de la expansión del virus. El número de fallecidos diario ha caído a 179 personas. Se trata, a excepción de los 164 muertos registrados el pasado domingo y lunes, de la cifra más baja de víctimas mortales desde mediados de marzo, desde antes que el país se confinara para intentar frenar la expansión de la epidemia.

El ritmo de crecimiento de la mortalidad del coronavirus en España ha caído hoy a mínimos históricos con un incremento de tan solo un 0,6%, cuando hace exactamente un mes aumentaba a un 4% interdiario. En dos semanas el volumen de decesos se ha reducido a la mitad. No obstante, el número de fallecidos totales se sitúa ya en 26.478 personas, una cifra que en el mundo solo superan Estados Unidos, Reino Unido e Italia.

Un día más, Madrid, con 46 fallecidos, y Cataluña, con 36, encabezan el ránking de la mortalidad en España. Entre ambas comunidades suman el 45% total de los fallecidos diarios del país, un hecho que explica que tanto Madrid como buena parte de Cataluña no hayan podido progresar de grado en la desescalada.

Por su parte, los contagios notificados han caído hasta los 604 casos en las últimas horas. Se trata de una noticia muy celebrada por los expertos de Sanidad, después de que el viernes, por primera vez en la última semana, el número de infectados volviera a estar por encima de la barrera psicológica del millar de casos. En el departamento que dirige Salvador Illa recuerdan que cifras tan contenidas de contagios no se veían en España desde hace exactamente dos meses, antes incluso de la declaración del estado de alarma.

El ritmo de crecimiento de positivos, tras los datos de hoy, se sitúa en un 0,27%, el menor de toda la serie histórica, exceptuando algún 'espejismo' por retrasos en la notificación de datos.

Esta moderación en los contagios en este momento preciso -explican los asesores de Moncloa- es especialmente importante porque hace ahora precisamente dos semanas que se puso en marcha una de las medidas más arriesgada de la desescalada (la salida de los niños) y sería ahora cuando deberían empezar a notarse sus posibles efectos adversos en el número de nuevos positivos, algo que no parece que haya ocurrido hasta el momento.

Como ocurre con la mortalidad, también los contagios tienen una distribución extremadamente asimétrica. Solo Cataluña, con 202 nuevas notificaciones, acumula la tercera parte de los nuevos enfermos con la Covid, seguida de Madrid con 73 casos.

A pesar de esta resistencia de Madrid y Barcelona, la 'incidencia acumulada' (casos registrados en los 14 últimos días cada 100.000 habitantes) sigue en descenso claro. Hoy este parámetro se situó en tan solo 34,51 infectados cuando a principios de mayo era exactamente el doble.

De la contención en la expansión de la pandemia también da buena cuenta el hecho de que la brecha entre el número de contagios diarios y el de recuperados no solo se mantiene, sino que se va a agrandando día a día. Hoy han sido 2.804 los pacientes que han recibido el alta, una cifra que es cuatro veces y media la de los nuevos positivos.

Porcentaje de curados

El número total de pacientes que ya han superado la infección en España se sitúa en 132.952. O lo que es lo mismo: el 60% de las 223.578 personas enfermas por coronavirus en el país ya ha vencido al virus. Aun así, España sigue liderando las clasificaciones mundiales de infectados, solo superada por Estados Unidos que se acerca al 1,3 millones de casos diagnosticados.

Los otros parámetros que en esta fase de la desescalada miran especialmente de cerca los epidemiólogos en busca de cualquier pequeño indicio de repunte también llevan una evolución muy favorable esta semana y, en particular, en las últimas horas. El número de nuevos ingresos en UCI esta semana no ha superado los cien casos en ningún momento. Hoy han sido 70 los pacientes que han tenido que ser trasladados a estas unidades (34 en Cataluña y 15 en Madrid). En seis comunidades, además de en las dos ciudades autónomas, no ha habido un solo ingreso en UCI en las últimas horas.

Parecida es la situación hospitalaria con 489 ingresos en planta frente a los 762 contabilizados el sábado. Las estadísticas de Sanidad subrayan que España ya se ha asentado por debajo del millar de hospitalizados diarios por coronavirus, una situación perfectamente asumible por el sistema nacional de salud. No obstante, Madrid con 132 nuevos hospitalizados y Cataluña, con 79, siguen manteniendo un nivel alto de llegadas de pacientes necesitados de atención en cama.

«La epidemia evoluciona muy favorablemente», ha apuntado este sábado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. «Pronto estaremos donde a todos nos gustaría estar», ha insistido el especialista, al tiempo que ha recordado que, a pesar de estos halagüeños datos, España sigue en «alto riesgo» de un «paso atrás» si no se mantiene la observancia estricta de las medidas contra el virus.