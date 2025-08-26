Osakidetza utilizará Inteligencia Artificial para traducir al castellano los informes médicos escritos en euskera

Osakidetza ha puesto en marcha una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) para traducir las historias clínicas de euskera a castellano. El objetivo es que los ... profesionales que pasen consulta en lengua vasca puedan después trabajar en este mismo idioma. Itzulbide, que así se llama la IA, traduce los informes al castellano cuando otro trabajador castellanohablante quiera consultarlos.

En la práctica, lo que sucede ahora es que, aunque la relación con un paciente tenga lugar en euskera, el profesional que le atiende transcribe al castellano en el ordenador el contenido de la cita, para que otro trabajador que necesite esa información la entienda y no se vea así comprometa la seguridad en la atención. Lo que permite Itzulbide es que, al acceder a la historia clínica de un paciente, la información escrita en euskera pueda traducirse de forma «sencilla y rápida» al castellano mediante un botón.

De esta manera, señala Osakidetza en un comunicado, la herramienta aporta «varios beneficios». Por una parte, facilita que una consulta médica se lleve a cabo en euskera si es el idioma elegido por el paciente, siempre y cuando el profesional que le atiende sea bilingüe. Por otro, en caso de que un segundo profesional quiera acceder a esta información y no sepa euskera, pueda traducir el texto «con facilidad».

Gracias a esta IA, se facilita que las consultas médicas con pacientes se lleven a cabo en euskera; que los profesionales puedan trabajar en este idioma en las aplicaciones corporativas como la historia clínica; y que los profesionales no bilingües que necesiten acceder a esa información cuenten con una herramienta que traduce «con rigor» al castellano los textos clínicos.

La herramienta ya se ha probado en la OSI Donostialdea y se prevé extenderla a toda la red de Osakidetza durante el último cuatrimestre de 2025. Profesionales sanitarios de distintas especialidades y categorías de han recopilado textos clínicos en castellano que tradujeron a euskera, creando así un corpus lingüístico bilingüe con el que se ha alimentado el motor del traductor neuronal. Unos 200 trabajadores han participado en el desarrollo de esta herramienta, que ha desarrollado la UPV/EHU con ayuda de Elhuyar.

Demanda de euskera por OSI

Itzulbide responde así al objetivo recogido en el Pacto Vasco de Salud de garantizar los derechos lingüísticos de pacientes y profesionales, así como al III Plan de Normalización del Euskera de Osakidetza, que contempla entre sus objetivos que los profesionales puedan trabajar en euskera en las aplicaciones corporativas.

En su comunicado, Osakidetza recuerda que «cada vez hay una mayor demanda en relación al uso del euskera en la historia clínica», tanto a nivel social como por parte de los profesionales. Más de la mitad de los trabajadores con plaza fija en el Servicio vasco de Salud es bilingüe, al igual que las últimas promociones de grados sanitarios de la UPV/EHU. Todo esto, señala el Gobierno vasco, «conlleva un aumento natural en el uso del euskera tanto en la comunicación oral entre profesionales como entre profesional y paciente, pero también en el ámbito de la comunicación escrita».

Según los datos oficiales del Ejecutivo autonómico, en torno al 17% de los pacientes demandan ser atendidos en euskera. El porcentaje varía en función de la OSI. La más euskaldun es Tolosaldea, donde el 53% de los pacientes son vascohablantes. Le siguen Goierri-Urola Garaia (49,51%), Debagoiena (43,14%) y Debabarrena (29,58%), todas ellas en Gipuzkoa. En Bizkaia, la OSI con más demanda de atención en euskera es Barrualde-Galdakao (27,64%). En Bilbao-Basurto (3,61%), Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces (1,56%) y Barakaldo-Sestao (0,91%) la atención en euskera es muy inferior.