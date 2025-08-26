El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un enfermero utiliza Itzulbide con un paciente ficticio. Osakidetza

Osakidetza utilizará Inteligencia Artificial para traducir al castellano los informes médicos escritos en euskera

La nueva herramienta, Itzulbide, tiene como objetivo que los profesionales puedan trabajar en euskera tras pasar consulta en este idioma

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Martes, 26 de agosto 2025, 11:05

Osakidetza ha puesto en marcha una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) para traducir las historias clínicas de euskera a castellano. El objetivo es que los profesionales que pasen consulta en lengua vasca puedan después trabajar en este mismo idioma. Itzulbide, que así se llama la IA, traduce los informes al castellano cuando otro trabajador castellanohablante quiera consultarlos.

