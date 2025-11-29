El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos de las integrantes de la Unidad de Reproducción Asistida del hospital de Txagorritxu. RAFA GUTIÉRREZ

Osakidetza subirá de 40 a 42 la edad máxima para tratamientos de reproducción asistida

El número de mujeres que ha solicitado ayuda a Salud para poder quedarse embarazada ha aumentado un 30%

Terry Basterra

Terry Basterra

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:05

Comenta

Osakidetza va a elevar hasta los 42 años el límite de edad para someterse a un tratamiento de reproducción asistida en la sanidad pública vasca. ... Hasta ahora el máximo estaba fijado en 40, pero los cambios sociales, por los que las mujeres han retrasado la edad de gestación, han llevado al Servicio Vasco de Salud a tomar esta decisión, según han confirmado fuentes del Gobierno vasco. De hecho en las unidades de Reproducción Humana de los principales hospitales de Euskadi han notado como en los últimos años se aumentado la edad media de las mujeres que se acercaban a estos servicios para solicitar un tratamiento, al igual que se ha incrementado el número de mujeres que no han podido recibir este tratamiento por superar ese límite etario. La previsión del Departamento de Salud es que esta modificación entre en vigor a partir del «segundo trimestre de 2026».

