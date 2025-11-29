Osakidetza subirá de 40 a 42 la edad máxima para tratamientos de reproducción asistida

Osakidetza va a elevar hasta los 42 años el límite de edad para someterse a un tratamiento de reproducción asistida en la sanidad pública vasca. ... Hasta ahora el máximo estaba fijado en 40, pero los cambios sociales, por los que las mujeres han retrasado la edad de gestación, han llevado al Servicio Vasco de Salud a tomar esta decisión, según han confirmado fuentes del Gobierno vasco. De hecho en las unidades de Reproducción Humana de los principales hospitales de Euskadi han notado como en los últimos años se aumentado la edad media de las mujeres que se acercaban a estos servicios para solicitar un tratamiento, al igual que se ha incrementado el número de mujeres que no han podido recibir este tratamiento por superar ese límite etario. La previsión del Departamento de Salud es que esta modificación entre en vigor a partir del «segundo trimestre de 2026».

La edad es una cuestión que afecta directamente a la capacidad de los ovarios para generar óvulos viables. Cuantos más años suma la mujer, las dificultades de que se pueda quedar embarazada aumentan, fruto de cuestiones meramente biológicas. De ahí que cada vez sea mayor el número de personas que acuden tanto a la sanidad pública como a la privada para someterse a diferentes técnicas de fertilidad. En la Unidad de Reproducción Asistida de Cruces, una de las pioneras a nivel estatal, han experimentado un incremento del número de pacientes del «30%» en la última década. El pasado año realizaron unos 1.400 tratamientos solo en este hospital, según explica Roberto Matorras, jefe de esta unidad.

Además de en Cruces, los hospitales de Donostia, Txagorritxu y Galdakao también cuentan con servicios de Reproducción Humana Asistida. En el centro guipuzcoano se pusieron en marcha el pasado año 500 terapias de estas características, por otras 316 en el alavés.

El Instituto Nacional de Estadística refleja en sus estudios este cambio social de mujeres y familias a la hora de retrasar la maternidad, como consecuencia de la situación laboral de los progenitores y sus dificultades para acceder a la vivienda. En 1975 la edad media en la que una mujer vasca tenía su primer hijo era de 25 años. En la actualidad es de 32. Y si se tiene en cuenta solo a las que tienen nacionalidad española se eleva a los 33.

Con el aumento hasta los 42 años del límite de edad para este tipo de terapias de fertilidad en la sanidad pública, el País Vasco se sumará a otras comunidades donde ya se había elevado este tope. Castilla y León lo tiene ya en 42, mientras que Cantabria amplió el acceso a la fecundación in vitro hasta los 43, con la idea de aumentarlo de forma progresiva hasta los 45 en los próximos años, al igual que en Madrid.

En el País Vasco incrementar el límite de edad para acceder a estos tratamientos fue una de las cuestiones que pactaron PNV y PSE para llevar a cabo a lo largo de esta legislatura. En el acuerdo de gobierno alcanzado por ambas fuerzas para el mandato actual se recoge textualmente la iniciativa para «ampliar y mejorar los programas de fertilidad y reproducción humana asistida de los servicios de Osakidetza», como una medida «para apoyar la maternidad y paternidad en Euskadi».

Roberto Matorras explica que, a nivel de reproducción asistida, el tratamiento de referencia es la fecundación in vitro. En parejas con menos dificultades para lograr un embarazo se emplea la inseminación artificial, mientras que en otros casos se opta por la donación de óvulo. La mayor demanda social de este tipo de terapias, junto a la mejora de las técnicas empleadas, ha hecho que en la actualidad que «el 5% de los niños que nacen en Euskadi hayan sido concebidos gracias a la reproducción asistida» realizada tanto en centros públicos como privados. Matorras confía en que la ampliación a 42 años de este tipo de tratamientos en Osakidetza vayan acompañados de un incremento de medios técnicos y humanos en estos servicios.

Un ejemplo de cómo han variado los tratamientos en los últimos tiempos gracias a la mejora de su calidad es que en la actualidad es algo excepcional que en un embarazo asistido se reproduzcan dos o más embriones juntos. Décadas atrás era relativamente frecuente ver casos de trillizos, cuatrillizos o quintillizos que habían sido gestados gracias a este tipo de terapia. Se optaba por un mayor número de embriones en la misma gestación para elevar las probabilidades de éxito de la técnica. Ahora, en cambio, los embriones resultantes de procedimiento de fecundación in vitro se introducen de uno en uno en el útero de la mujer. Si el primer intento es un éxito el resto de embriones se congelan para preservarlos a la espera de que más adelante la paciente quiera tener un segundo hijo.

Otra cuestión que ha cambiado en las últimas década es el perfil de las personas que acuden a estos servicios. No solo son más mayores. Cada vez asisten en estas unidades a más pacientes sin pareja o que mantienen una relación sentimental con otra mujer. En Txagorritxu representan ya el 36% de las féminas atendidas por esta unidad.

Recursos públicos

La edad es uno de los principales criterios de descarte para un tratamiento de reproducción asistida en la sanidad pública. A más años de la paciente disminuyen tanto el número de óvulos que produce como la calidad de los mismos, lo que dificulta que los embriones se desarrollen adecuadamente. Pero no es el único criterio. Cuando los profesionales de las unidades de Reproducción Asistida de Osakidetza consideran que la reserva ovárica y las propiedades de la misma de una mujer son insuficientes para que el tratamiento tenga posibilidades reales de éxito desechan someterla a los tres ciclos de fertilización in vitro previstos por la sanidad pública vasca. Sobre estos facultativos recae también la responsabilidad de una correcta gestión de los recursos públicos. Aunque Matorras asegura que es un porcentaje de pacientes que son descartadas por criterios clínicos es muy reducido y está por debajo del 5%.

A estas mujeres, al igual que a las mayores de 40 les queda la posibilidad de acudir a centros privados. Al menos hasta que en Euskadi se aumente el límite de edad para estos tratamientos. Eso sí, tendrán que costearse ellas unos tratamientos que pueden superar los 4.000 euros sin la certeza de que tendrán éxito.