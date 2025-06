Osakidetza rectifica y ampliará a 24 horas los cuidados paliativos pediátricos domiciliarios

La polémica generada tras hacerse pública la advertencia que recibió el equipo de cuidados paliativos pediátricos domiciliarios de Cruces, adelantada este lunes por EL CORREO, ... por acudir fuera de su horario laboral a asistir a una niña de 4 años que se moría ha llevado al Departamento de Salud a rectificar y ampliar este tipo de atención en Euskadi. Osakidetza creará una estructura asistencial para atender las 24 horas del día aquellos casos que sean complejos, tal y como ha avanzado este martes el consejero de Salud, Alberto Martínez. El anuncio lo ha realizado el máximo responsable de la sanidad vasca solo un día después de que este diario hiciese público el apercibimiento de un mando de Cruces a este pediatra y a su equipo por hacer uso del material del hospital fuera de su jornada laboral.

El horario establecido para este servicio hasta ahora era de 8 a 15 horas. Más allá de esta franja eran los propios profesionales de la unidad los que, de manera voluntaria, decidían desplazarse a las viviendas de estos niños para asistirles en el final de la vida y acompañar a sus familias en este difícil momento. No recibían ningún tipo de compensación económica por ello.

Durante 13 años estos sanitarios no han dudado en acudir a las viviendas de aquellos pequeños, en situación de enfermedad terminal, que decidían morir en sus casas en lugar de hacerlo en el hospital. Se desplazaban cuando las familias lo requerían, ya fuese por la tarde, por la noche, en fin de semana o en festivo. Lo hacían por ética profesional y por humanidad, aunque no les computase como jornada laboral, pese a que lo habían solicitado durante años, porque «la muerte en los niños no entiende de horarios».

Hasta ahora los superiores del hospital de Cruces les dejaban hacer, bajo la responsabilidad de los propios profesionales. Pero hace unas jornadas, justo un día después de que falleciese la pequeña de 4 años, un mando del centro recriminó a dos enfermeras de la unidad que hubiesen hecho uso de un coche del centro varias madrugadas sin notificarlo previamente.

Nueva estructura asistencial reglada

Este apercibimiento ha supuesto un golpe anímico muy duro para los profesionales de este equipo. Hasta el punto de que uno de sus pediatras, Jesús Sánchez Etxaniz, hizo públicos estos hechos a través de una carta. En esa misiva recordaba que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos ha solicitado al Ministerio de Sanidad que garantice por ley el derecho a la asistencia en los últimos momentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Euskadi esto será una realidad sin necesidad de que se apruebe una norma estatal. Tal y como ha avanzado el consejero Martínez esta tarde Osakidetza creará una estructura asistencial para mejorar los cuidados paliativos pediátricos que se prestan en Euskadi. Se atenderán de forma reglada y sus profesionales serán reconocidos y retribuidos por ello. Ya no tendrán que desplazarse fuera de su jornada laboral, de forma voluntaria, para asistir a los pequeños y las familias que lo necesitan. Esta cobertura estará garantizara y regulada para asistir a aquellos casos complejos que la precisen en los últimos momentos de la vida.