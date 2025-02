Salud abre la puerta a las visitas en los hospitales para «pacientes no Covid», pero con restricciones

Fermín Apezteguia Sábado, 9 de mayo 2020, 14:34 | Actualizado 15:45h. Comenta Compartir

Los hospitales de Euskadi vuelven a abrir sus puertas a las familias. Los «pacientes 'no Covid'» podrán recibir visitas a partir del lunes, aunque bajo estrictas medidas de control que buscan, según ha anunciado hoy la consejera de Salud, Nekane Murga, impedir un rebrote de la epidemia, que -por otra parte- da cada día nuevas muestras de remisión. Las normas serán rigurosas. Osakidetza evaluará «de forma individual» el estado de salud física y mental de cada paciente; y, de momento, «para mayores y personas vulnerables», que son la mayoría de los ingresados, sólo se autorizará por enfermo un único acompañante, que tendrá que ser siempre la misma persona.

Los pasillos y salas de estar de los centros hospitalarios no serán aún -quién sabe si algún día- los que se conocieron antes del nuevo coronavirus. El objetivo de evitar un nuevo rebrote de la epidemia en nuestro entorno ha llevado al Departamento a establecer tres condiciones para volver a autorizar las visitas, limitadas en todo caso sólo para enfermos no infectados por el virus de Wuhan. La consejera, no por casualidad, ha recordado hoy al anunciar esta decisión que la crisis, al menos de manera oficial, comenzó en Euskadi a partir del contagio de un profesional hospitalario. Osakidetza no puede ni quiere permitirse una repetición del brote original ocurrido en el hospital Araba.

Un dolor adicional

Cada solicitud, antes de ser aprobada, estará condicionada a la «situación clínica y emocional del paciente». Si el enfermo no está en condiciones de ser visitado, la puerta de su habitación no se abrirá para sus allegados. El tiempo de acompañamiento estará limitado; y en el caso de personas mayores y pacientes más frágiles, siempre deberá ser la misma persona la que visite al enfermo.

Nekane Murga ha explicado en su intervención que la magnitud de la crisis llevó al Departamento que dirige a limitar a las vías telemáticas todo contacto entre los pacientes infectados por covid-19 y sus familiares y amigos. Ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos móviles se convirtieron en la única forma de acompañamiento, cuando los hubo. La explicación le ha servicio para justificar a la consejera una de las grandes sombras que pesan sobre la gestión de la pandemia. «Sabemos que esta opción no sustituyó a la proximidad» y que se convirtió en un «dolor adicional al sufrimiento de saber que tus personas más queridas estaban enfermas y en algunos casos habían fallecido». Familiares y profesionales sanitarios, especialmente los relacionados con el cuidado al enfermo terminal, han criticado reiteradamente el aislamiento y la soledad en que se ha permitido morir a los infectados durante este tiempo.

La tormenta amaina

El regreso de las visitas, aunque con condiciones, supone para el Gobierno vasco una nueva evidencia de que Euskadi camina hacia su nueva normalidad. La tormenta, por lo que parece, sigue amainando. La pandemia de coronavirus ha vuelto a dar un respiro a Euskadi en las últimas 24 horas al registrar según la información facilitada por el Ministerio de Sanidad diez nuevas infecciones más que en la jornada anterior, aunque según Osakidetza, 53. Una institución y la otra parece que hacen los cálculos de manera distinta, pero la suma total de infectados con resultado constatado por test PCR -que es el que mide la presencia de virus en sangre- les da el mismo resultado: 13.111. La jornada anterior se habían contabilizado 60 nuevos casos, así que según qué dato se tome, la epidemia evoluciona un poquito mejor o un poquito peor, aunque en líneas generales, bien.

La cifra de fallecidos sí repunta, aunque ligeramente, en comparación con el jueves. Las 13 nuevas víctimas mortales registradas sitúan en 1.403 los muertos por la epidemia en el País Vasco. Son cinco más que el día anterior, pero seis menos que el miércoles.

Los hospitales aún mantienen ingresados a 477 pacientes, 76 de ellos en cuidados intensivos. Las cifras han bajado notablemente desde los más de 2.000 que llegó a haber a finales de marzo, pero el proceso tan largo de la enfermedad lleva a que la estadística aún refleje números tan abultados. De ayer a hoy, hay 16 camas menos ocupadas, aunque la mayoría de ellas se han librado por fallecimientos. Bizkaia sigue viviendo la situación más crítica. Los dos hospitales vascos con más pacientes en UCI son Cruces, con 39, y Basurto (12). En el hospital Araba quedaban ayer 11 y en el Donostia, 9.