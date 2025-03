Osakidetza invierte 6 millones en renovar la unidad de paliativos de Santa Marina

El lehendakari y el consejero de Salud inauguraron ayer la renovada unidad de cuidados paliativos del hospital de Santa Marina. Osakidetza ha invertido 6 millones ... de euros en esta área del centro, dotada con 30 habitaciones individuales, en las que se atiende a una media de 600 pacientes al año para hacer el espacio más amable en la etapa final de la vida.

Pradales destacó que «los cuidados paliativos no son solo un servicio médico, se trata de acompañar, escuchar, aliviar y dar consuelo en momentos muy difíciles y frágiles para las personas». «Por eso, nuestro compromiso y responsabilidad desde el ámbito público es proveer de un sistema de cuidados que no nos deje solos. Una medicina más humana si cabe que nos comprenda y nos mire a los ojos. Que no se compadezca, sino que nos tienda la mano y nos guíe este último viaje que emprendemos. Y es ahí donde entra una unidad renovada como la de Santa Marina, con los mejores recursos, tanto humanos como materiales, en los que la humanización y la empatía son la base de todo el servicio», indicó.

En esta unidad se abordan también otros aspectos, además del sanitario, como son los emocionales, sociales y espirituales, tanto del paciente como de sus familiares.

La nueva unidad destaca por sus instalaciones de vanguardia, pero además incorpora innovaciones en la atención al paciente. Entre ellas, se encuentra la publicación de la 'Guía para acompañar en los últimos días', un recurso valioso para familiares y acompañantes que busca ofrecer apoyo en momentos difíciles, proporcionando información, tranquilidad y ayuda durante el proceso.

También se ha puesto en marcha el estudio REVIPAL, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia, que investiga el uso de la realidad virtual como método terapéutico para mejorar el bienestar de los y las pacientes en cuidados paliativos.

Este estudio evalúa la eficacia de una herramienta de realidad virtual, diseñada para ofrecer experiencias inmersivas con el objetivo de inducir relajación y mejorar el estado de ánimo. El uso de la Realidad Virtual en este contexto es una estrategia prometedora para aliviar síntomas como la ansiedad, la depresión o el malestar emocional, ofreciendo a los y las pacientes la posibilidad de evadirse de su entorno hospitalario a través de experiencias sensoriales.

Durante 24 meses, se analizarán parámetros clínicos y emocionales, comparando los efectos de la inmersión en realidad virtual con tratamientos convencionales. Se espera que los resultados contribuyan al desarrollo de nuevas estrategias de intervención en el ámbito de los cuidados paliativos.