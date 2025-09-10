Osakidetza inicia el lunes una nueva vacunación masiva contra la bronquiolitis en bebés

Osakidetza inicia este próximo lunes una nueva vacunación masiva frente a la bronquiolitis. El pasado año esta campaña fue un éxito. Alcanzó una cobertura del ... 90% entre los bebés vascos a los que está dirigida y logró reducir las hospitalizaciones por esta enfermedad en un 50% en niños menores de 2 años. No hay que olvidar que la bronquiolitis es la patología que más ingresos produce entre los pequeños. Antes de la llegada de este suero cada año en Euskadi enfermaban a causa de este virus unos 6.000 críos, de los que 500 acaban en Urgencias. Ahora, gracias a la incorporación de esta profilaxis al arsenal terapéutico del Servicio Vasco de Salud, estas cifras se han reducido de manera significativa.

La población diana a la que está dirigida esta campaña de vacunación que se prolongará durante el otoño y el invierno es la siguiente: recién nacidos, bebés menores de 3 meses, prematuros de hasta 1 año y pequeños de entre 0 y 2 años con ciertas enfermedades pulmonares, cardiológicas, neurológicas o inmunitarias.

La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria provocada principalmente por el VRS (virus respiratorio sincitial). Muestra síntomas similares a los de un catarro (mocos, tos, fiebre), pero al de unos días puede complicarse y causar dificultades a la hora de respirar, pitidos o fatiga a la hora de la toma de la leche.

Aunque en la mayoría de casos es una patología que no provoca cuadros graves, en recién nacidos y menores de 2 años puede generar cuadros agudos o prolongarse en el tiempo, además de generar una importante sobrecarga sobre el sistema sanitario, normalmente en los últimos meses de otoño y los primeros del invierno.

Anticuerpo monoclonal

El preparado que inyecta Osakidetza a los bebés es Nirsevimab. Se trata de un anticuerpo monoclonal que se administra vía intramuscular en una única dosis. Puede prevenir la enfermedad, pero sobre todo evita desarrollar las formas más graves de la bronquiolitis aguda.

Su eficacia quedó patente el pasado año en Euskadi, cuando se realizó la primera inmunización masiva con este preparado. Durante esta última campaña se logró vacunar a más del 90% de la población diana frente a este patógeno. Además de reducir en un 50% las hospitalizaciones en menores de 2 años, este porcentaje se incrementó al 65% en bebés menores de 3 meses. Además las consultas en Atención Primaria y en Urgencias cayeron un 35%. El objetivo de Osakidetza es repetir esta temporada los buenos resultados de cobertura y efectividad logrados el pasado año.