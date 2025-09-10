El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Osakidetza inicia el lunes una nueva vacunación masiva contra la bronquiolitis en bebés

La pasada temporada esta campaña logró reducir en un 50% los ingresos en niños de hasta 2 años por esta enfermedad

Terry Basterra

Terry Basterra

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:12

Osakidetza inicia este próximo lunes una nueva vacunación masiva frente a la bronquiolitis. El pasado año esta campaña fue un éxito. Alcanzó una cobertura del ... 90% entre los bebés vascos a los que está dirigida y logró reducir las hospitalizaciones por esta enfermedad en un 50% en niños menores de 2 años. No hay que olvidar que la bronquiolitis es la patología que más ingresos produce entre los pequeños. Antes de la llegada de este suero cada año en Euskadi enfermaban a causa de este virus unos 6.000 críos, de los que 500 acaban en Urgencias. Ahora, gracias a la incorporación de esta profilaxis al arsenal terapéutico del Servicio Vasco de Salud, estas cifras se han reducido de manera significativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  5. 5

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  8. 8

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  9. 9

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  10. 10 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Osakidetza inicia el lunes una nueva vacunación masiva contra la bronquiolitis en bebés

Osakidetza inicia el lunes una nueva vacunación masiva contra la bronquiolitis en bebés