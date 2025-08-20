El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Txagorritxu tiene un SMS para ti

Osakidetza renueva en el principal hospital de Vitoria el sistema de mensajes de móvil para informar sobre la situación de pacientes en intervenciones quirúrgicas o en Urgencias a sus familiares

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:36

El hospital Txagorritxu de Vitoria ha sido uno de los últimos en incorporar 'Eskutik', el nuevo sistema de información a través de mensajes de móvil ... puesto en marcha por Osakidetza para familiares de pacientes que ya funcionaba en Santiago. Mediante SMS los acompañantes reciben información en tiempo real sobre la situación de la persona que ingresa en Urgencias o que se está sometiendo a una intervención quirúrgica.

