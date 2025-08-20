Txagorritxu tiene un SMS para ti

El hospital Txagorritxu de Vitoria ha sido uno de los últimos en incorporar 'Eskutik', el nuevo sistema de información a través de mensajes de móvil ... puesto en marcha por Osakidetza para familiares de pacientes que ya funcionaba en Santiago. Mediante SMS los acompañantes reciben información en tiempo real sobre la situación de la persona que ingresa en Urgencias o que se está sometiendo a una intervención quirúrgica.

El funcionamiento de esta herramienta es muy sencillo. A su llegada al hospital, el Servicio de Admisión informa a los pacientes y a sus acompañantes de la posibilidad de acceder a este sistema para recibir información sobre cuestiones como la ubicación y movimientos de los pacientes en el área quirúrgica y en las Urgencias, y si se procede a su ingreso en planta de hospitalización o se les otorga el alta médica.

Toda la información que proporciona Eskutik sobre las diferentes etapas es comunicada a través de SMS. Osakidetza ha optado por el uso de mensajes de móvil buscando la mayor accesibilidad posible para los usuarios finales, ya que la comunicación a través de SMS es en la actualidad la solución tecnológica más universal ya que no implica la obligatoriedad del uso de 'smartphones', la necesidad de descarga de una 'app' o el acceso a un sitio web para su uso.

135.883 mensajes

En la actualidad, la herramienta se encuentra implantada en las áreas quirúrgicas de los hospitales de Santiago, Txagorritxu, Mendaro, Bidasoa, Urduliz, Basurto y San Eloy. Además, se ha desplegado en las Urgencias del Hospital de Urduliz, Basurto y Santa Marina. Desde su puesta en marcha a principios de 2025 se han enviado 135.883 mensajes de móvil informando de la situación en las áreas quirúrgicas y de Urgencias de 20.625 pacientes a sus acompañantes.

Según trasladan desde Osakidetza, al proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre el estado de los pacientes, como el inicio y fin de una cirugía o la progresión en Urgencias, este servicio reduce la incertidumbre y la ansiedad de los familiares y ayuda a la humanización del proceso. «Además, la transparencia y la comunicación constante a través de Eskutik mejoran el bienestar emocional de las personas implicadas», inciden.