Osakidetza incorporará psicólogos en 7 centros de salud de Bizkaia

Osakidetza va a incorporar psicólogos a sus centros de salud. Lo va a hacer de forma progresiva. En esta primera etapa va a dotar de ... estos profesionales a 13 ambulatorios. De ellos 7 estarán en Bizkaia, 4 en Gipuzkoa y 2 en Álava. El proyecto ha sido presentado este miércoles a los sindicatos durante el transcurso de la mesa sectorial que ha celebrado Osakidetza.

Los criterios que se han seguido para elegir los centros a los que se va a destinar a estos sanitarios del ámbito de la salud mental son el volumen de ansiolíticos que se toman en algunas comarcas y el nivel socioeconómico de esas comarcas. En el caso concreto de Bizkaia los ambulatorios elegidos son los de Buenavista y Repélega, en Portugalete; Otxoarkoaga, Txurdinaga, Santutxu y Solokoetxe, en Bilbao; y los de Gernikaldea y Basauri-Kareaga.

Más adelante este proyecto se extenderá a más ambulatorios con el fin de dar respuesta al incremento de la demanda de atención por problemas de salud mental.

Con la figura de psicólogo de Atención Primaria, Osakidetza busca dar «una atención más ágil y cercana» a las personas que precisan de ayuda para su «bienestar emocional». Se centrarán en la atención de problemas relacionados con la ansiedad, la depresión o el insomnio. Asistirán a los pacientes a través de una intervención grupal en la que se trabajarán habilidades para poder afrontar dichos problemas.

Salud explica que estos profesionales tendrán una función intermedia entre los médicos de familia y la red de salud mental. No realizarán diagnósticos, ni pautarán tratamientos. Actuarán por medio de «intervenciones». Serán los médicos de familia quienes deriven a aquellos pacientes con cuadros severos que precisen atención especializada en los centros extrahospitalarios con los que cuenta Osakidetza.

«De esta manera, se pretende dar una respuesta más ágil y accesible a las personas que padezcan malestar emocional, ya que encontrarán atención psicológica en su propio centro de salud de referencia, sin necesidad de desplazarse. Con esta incorporación se acerca la atención profesional en salud mental al primer nivel asistencial, facilitando una atención más rápida y cercana, y ofreciendo así una atención integral en la red de Atención Primaria», explican desde Osakidetza.

Psicólogos «menos formados» y sin especialidad clínica

Para estos puestos de nueva creación Osakidetza contratará a graduados en Psicología que hayan cursado un máster en Psicología General Sanitaria, no a psicólogos con la especialidad clínica. Estos últimos son profesionales que han superado el examen PIR y han completado una formación de cuatro años como residentes en alguna de las redes de salud mental del Sistema Nacional de Salud. Osakidetza ya dispone de este perfil profesional en los centros de su red de salud mental.

En principio para trabajar en la sanidad pública los psicólogos, al igual que los médicos, deben contar con una especialidad. Así se recoge en lo establece la Ley de Ordenación de las Profesionales Sanitarias. Aunque son varias las comunidades autónomas que han comenzado a incorporar a psicólogos sin el PIR, pero que sí han realizado un máster sanitario, basándose para ello en informes jurídicos que lo avalan. Se apoyan para ello en cuestiones como que el derecho a la salud prevalece sobre la norma.

La Sociedad Española de Psicología Clínica – APNIR insiste en que la contratación de psicólogos sin especialidad para trabajar en la sanidad pública «devalúa la atención psicológica» que se presta a esos pacientes, al «no tener esos profesionales la formación mínima que se necesita, por ejemplo, para atender trastornos». En este aspecto Laura Armesto, presidenta de esta asociación, insiste que el máster que han cursado estos profesionales «está enfocado a la promoción y prevención» de la salud, «no ha trabajar en la sanidad pública». Advierte APNIR que esta decisión crea un «precedente» al comenzar a contratar Osakidetza profesionales sin especialidad para funciones que debería realizar un psicólogo con PIR.

En la mesa sectorial los representantes de Osakidetza han explicado a los sindicatos que la intención es abrir en octubre la bolsa de trabajo para que se apunten los aspirantes a ocupar estos puestos. Tratarán los casos de malestar emocional que son llevados en Atención Primaria, para quitar carga de trabajo a los facultativos de los ambulatorios. En la mesa la dirección de Osakidetza ha explicado que han optado por la incorporación de psicólogos con máster en los ambulatorios en lugar de con especialidad por varios motivos. Entre ellos, han apuntado desde ELA, la creación de este perfil profesional en Madrid y la escasez de profesionales con el PIR. A esto se suma que tendrán una categoría inferior, y por tanto menor sueldo, que los psicólogos clínicos que ya trabajan en la red de salud mental de Osakidetza.