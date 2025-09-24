El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Osakidetza incorporará psicólogos en 7 centros de salud de Bizkaia

Tratarán a personas con problemas de bienestar emocional que sufran de ansiedad, depresión o insomnio

Terry Basterra

Terry Basterra

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:41

Osakidetza va a incorporar psicólogos a sus centros de salud. Lo va a hacer de forma progresiva. En esta primera etapa va a dotar de ... estos profesionales a 13 ambulatorios. De ellos 7 estarán en Bizkaia, 4 en Gipuzkoa y 2 en Álava. El proyecto ha sido presentado este miércoles a los sindicatos durante el transcurso de la mesa sectorial que ha celebrado Osakidetza.

