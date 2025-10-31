El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Osakidetza eleva a 4.500 las plazas de su próxima OPE, que se celebrará en 2026

También se llevará a cabo una convocatoria para puestos de difícil cobertura en Atención Primaria

Terry Basterra

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:14

Osakidetza eleva a unas 4.500 las plazas que saldrán a concurso en su próxima OPE ordinaria, una convocatoria ya conocida y cuya celebración está ... previsto que tenga lugar a lo largo de 2026. La mesa sectorial de Salud dio este viernes el visto bueno a la tasa de reposición de este año: 1.247 puestos correspondientes a las bajas que se han generado y los nuevos puestos creados en el Servicio Vasco de Salud durante este año, y que se suman a las ya previstas de los ejercicios 2023 y 2024. Aunque la cifra final incluso podría «verse incrementada con el expediente de ampliación de plantilla que prevé aprobar Osakidetza para el año próximo», según anunció este viernes el Gobierno vasco.

