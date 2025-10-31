Osakidetza eleva a 4.500 las plazas de su próxima OPE, que se celebrará en 2026

Osakidetza eleva a unas 4.500 las plazas que saldrán a concurso en su próxima OPE ordinaria, una convocatoria ya conocida y cuya celebración está ... previsto que tenga lugar a lo largo de 2026. La mesa sectorial de Salud dio este viernes el visto bueno a la tasa de reposición de este año: 1.247 puestos correspondientes a las bajas que se han generado y los nuevos puestos creados en el Servicio Vasco de Salud durante este año, y que se suman a las ya previstas de los ejercicios 2023 y 2024. Aunque la cifra final incluso podría «verse incrementada con el expediente de ampliación de plantilla que prevé aprobar Osakidetza para el año próximo», según anunció este viernes el Gobierno vasco.

Esta próxima OPE se realizará con el nuevo modelo aprobado con los sindicatos. Sus principales novedades son que se facilitará a los opositores una batería de preguntas relacionadas con el temario, extraídas principalmente de exámenes anteriores. Además se da a los aspirantes la posibilidad de mantener la nota durante tres años de cara a futuras oposiciones que sean convocadas.

Salud mental

El próximo año también se celebrará una nueva OPE de difícil cobertura para puestos de Atención Primaria. Su principal novedad será que los adjudicatarios deberán permanecer un mínimo de dos años en esos puestos. La mayoría de destinos se encuentran en consultorios de zonas rurales, pero también en los PAC y en turnos de tarde de ambulatorios urbanos.

El Departamento también confirmó en la Mesa Sectorial que ha encargado a un grupo de trabajo realizar una reflexión sobre la atención psiquiátrica que presta el Servicio de Salud. Una de las opciones que se baraja es que las redes de Salud Mental pasen a estar integradas y dirigidas desde las OSI. Osakidetza negó ayer que esas estructuras vayan a ser «desmanteladas», como denunciaron los sindicatos ELAy LAB.