Osakidetza desbloquea la adjudicación de las plazas de la OPE investigada

Osakidetza acaba de resolver uno de los últimos flecos que quedaba pendiente de la OPE 2016-2017, investigada por presunto fraude y cuya causa fue ... archivada en septiembre por la Audiencia provincial de Álava por falta de pruebas. Lore Bilbao, directora general del Servicio Vasco de Salud, ha emitido una resolución por la que levanta la suspensión que pesaba sobre las once categorías médicas incluidas en el procedimiento judicial. De esta forma se da luz verde a la adjudicación de estos puestos médicos estatutarios en propiedad, la cual permanecía bloqueada desde 2018, año de celebración de los exámenes.

En total serán asignadas 221 plazas a los aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones en aquella oferta pública de empleo en las categorías de Anestesia y Reanimación, Digestivo, Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía, Neurofisiología Clínica, Urología y Urgencias Hospitalarias.

En todas estas disciplinas médicas la Fiscalía vio indicios de presuntas filtraciones constitutivas de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de revelación de secretos tras atender las denuncias presentadas por varios sindicatos. Durante el proceso judicial se imputó a 19 facultativos, todos ellos miembros de los tribunales calificadores, redactores de los exámenes u opositores.

La Audiencia provincial de Álava decretó el pasado septiembre el sobreseimiento de la causa para 17 de estos investigados. El procedimiento penal sí sigue abierto para dos de estos médicos, ambos cirujanos plásticos y que guardan un parentesco familiar. Uno de los encausados, A. M. F., fue el autor de la mitad del examen teórico de aquella categoría; mientras que T. S. F., fue la opositora que logró la mejor nota en aquella prueba. Esta médico renunció a continuar en el proceso de la OPE tras realizar el examen práctico. Lo hizo después de que Osakidetza detectase de forma interna esta posible filtración y le transmitiese en una «tensa» reunión que habría consecuencias si no se retiraba de la oposición.

Dimisión de Darpón

El presunto fraude en aquella OPE provocó una de las mayores crisis de gobierno durante la era Urkullu al frente del Ejecutivo vasco. El entonces consejero de Salud, Jon Darpón, presentó su dimisión en marzo de 2019 antes de que fuese reprobado en el Parlamento vasco. En aquella legislatura PNV y PSE gobernaban en minoría. Darpón fue el único consejero que dimitió durante sus tres mandatos consecutivos al frente de Ajuria Enea.

Aquel escándalo se llevó también por delante a buena parte de la que fue la cúpula de Darpón en Osakidetza, con una cascada de dimisiones, entre ellas la de quien era entonces la directora general del Servicio de Salud. El sindicato LAB, personado en la causa al igual que ESK, solicitó la imputación del exconsejero y otros cinco altos cargos en la causa, pero todos ellos quedaron exonerados al no apreciar indicios de delito el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria.