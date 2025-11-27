El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Osakidetza desbloquea la adjudicación de las plazas de la OPE investigada

Tras el archivo de la causa en septiembre por falta de pruebas, Salud acaba de levantar la suspensión que pesaba sobre las once categorías médicas denunciadas y asignará sus 221 puestos médicos

Terry Basterra

Terry Basterra

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:13

Osakidetza acaba de resolver uno de los últimos flecos que quedaba pendiente de la OPE 2016-2017, investigada por presunto fraude y cuya causa fue ... archivada en septiembre por la Audiencia provincial de Álava por falta de pruebas. Lore Bilbao, directora general del Servicio Vasco de Salud, ha emitido una resolución por la que levanta la suspensión que pesaba sobre las once categorías médicas incluidas en el procedimiento judicial. De esta forma se da luz verde a la adjudicación de estos puestos médicos estatutarios en propiedad, la cual permanecía bloqueada desde 2018, año de celebración de los exámenes.

