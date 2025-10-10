El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Osakidetza comprará 22 nuevas UVI móviles

Los vehículos permitirán sustituir las ambulancias de soporte vital avanzado actuales y ampliar en dos unidades la flota

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:09

El Departamento de Salud ha anunciado la próxima incorporación de 22 ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado (SVA tipo C), conocidas también como UVI móviles ... y dotadas con equipos de electromedicina. A esto habrá que sumar 5 vehículos de intervención rápida con el fin de «fortalecer» la flota del servicio de Emergencias de Osakidetza.

