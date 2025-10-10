Osakidetza comprará 22 nuevas UVI móviles

El Departamento de Salud ha anunciado la próxima incorporación de 22 ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado (SVA tipo C), conocidas también como UVI móviles ... y dotadas con equipos de electromedicina. A esto habrá que sumar 5 vehículos de intervención rápida con el fin de «fortalecer» la flota del servicio de Emergencias de Osakidetza.

El Gobierno vasco ha puesto en marcha el proceso de licitación para adquirir estos vehículos con un presupuesto de 10,9 millones de euros. La previsión es que las nuevas ambulancias puedan estar dando servicio a la población vasca antes de que acabe este 2025, tal y como ha avanzado el consejero de Salud este viernes en el pleno de control del Parlamento vasco, a preguntas de Rebeka Ubera, de EH Bildu.

Según explica la consejería, estos nuevos modelos de ambulancias supondrán una mejora sustancial con respecto a la flota actual, de UVIs móviles. Van a venir a sustituir los 17 actuales que dispone Emergencias (10 ambulancias titulares, a las que sumar otras 6 de reserva y un vehículo con ECMO) y las 3 que tiene concertadas en la actualidad Salud en Gipuzkoa con entidades privadas. Además se añadirán otros dos vehículos sanitarios adicionales a la flota de reserva.

Según el Departamento, estas ambulancias «incorporan cardiocompresores, ecógrafos, monitores desfibriladores, bombas de jeringa, gasometría y cooximetría». A esto se suma que las camillas pasarán de ser manuales a eléctricas con bancada, lo que facilitará la labor asistencial y reducirá los riesgos ergonómicos de los profesionales. «El nivel de equipamiento de esta nueva flota supone un salto importante en calidad asistencial, tanto para pacientes como profesionales», ha destacado el consejero.