Urgente María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025

Osakidetza comenzará a realizar más abortos con recursos propios

Hasta ahora el 95% de las interrupciones voluntarias del embarazo las ha derivado a clínicas privadas

Terry Basterra

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:47

Comenta

Osakidetza va a comenzar a realizar cada vez más abortos con medios propios. Hasta ahora el Servicio Vasco de Salud derivaba el 95% de las ... interrupciones voluntarias que se realizan en Euskadi a clínicas privadas. Solo llevaba a cabo en hospitales públicos los abortos por motivos sanitarios, estos son aquellos casos en los que la vida de la madre corría peligro por el embarazo o el feto presentaba malformaciones graves o incompatibles con la vida.

