Osakidetza comenzará a realizar más abortos con recursos propios
Hasta ahora el 95% de las interrupciones voluntarias del embarazo las ha derivado a clínicas privadas
Viernes, 10 de octubre 2025, 10:47
Osakidetza va a comenzar a realizar cada vez más abortos con medios propios. Hasta ahora el Servicio Vasco de Salud derivaba el 95% de las ... interrupciones voluntarias que se realizan en Euskadi a clínicas privadas. Solo llevaba a cabo en hospitales públicos los abortos por motivos sanitarios, estos son aquellos casos en los que la vida de la madre corría peligro por el embarazo o el feto presentaba malformaciones graves o incompatibles con la vida.
El anuncio lo ha realizado este viernes el lehendakari en el pleno de control del Parlamento vasco, a preguntas de Jon Hernández, de Sumar. Imanol Pradales ha indicado que a partir de 2026 Osakidetza comenzará a asumir con sus propios recursos, esto es en sus centros de salud y hospitales, la atención completa de todas las mujeres que deseen interrumpir su embarazo de forma voluntaria. Dejará así, también de forma progresiva, de derivar estos casos desde sus ambulatorios a las clínicas y costear este proceso. De esta manera Euskadi quiere dar cumplimiento a la Ley del Aborto.
El pasado 2024 en Euskadi se practicaron 4.210 abortos.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión