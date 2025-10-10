Osakidetza comenzará a realizar más abortos con recursos propios

Osakidetza va a comenzar a realizar cada vez más abortos con medios propios. Hasta ahora el Servicio Vasco de Salud derivaba el 95% de las ... interrupciones voluntarias que se realizan en Euskadi a clínicas privadas. Solo llevaba a cabo en hospitales públicos los abortos por motivos sanitarios, estos son aquellos casos en los que la vida de la madre corría peligro por el embarazo o el feto presentaba malformaciones graves o incompatibles con la vida.

El anuncio lo ha realizado este viernes el lehendakari en el pleno de control del Parlamento vasco, a preguntas de Jon Hernández, de Sumar. Imanol Pradales ha indicado que a partir de 2026 Osakidetza comenzará a asumir con sus propios recursos, esto es en sus centros de salud y hospitales, la atención completa de todas las mujeres que deseen interrumpir su embarazo de forma voluntaria. Dejará así, también de forma progresiva, de derivar estos casos desde sus ambulatorios a las clínicas y costear este proceso. De esta manera Euskadi quiere dar cumplimiento a la Ley del Aborto.

El pasado 2024 en Euskadi se practicaron 4.210 abortos.