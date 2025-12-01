Osakidetza baja a 54 días el tiempo de espera para someterse a una cirugía

Osakidetza ha reducido hasta los 54 días los tiempos de espera para que los pacientes puedan someterse a una intervención quirúrgica en los hospitales de ... Euskadi. Son dos días menos que en abril de este año, cuando se ofrecieron los últimos datos. La cifra actual supone una reducción de 13 jornadas si se compara con julio de 2024, cuando el departamento de Salud puso en marcha un plan de choque para mejorar el servicio.

La incorporación de nuevos facultativos ha permitido aumentar la actividad en los quirófanos en un 1% respecto a cirugías mayores, lo que explica esta mejora en los tiempos, apuntan fuentes del departamento liderado por Alberto Martínez. Desde enero, se han realizado 117.522 intervenciones de estas características y «ningún paciente oncológico ni pendiente de cirugía cardíaca se encuentra fuera de los plazos clínicos establecidos», señalan en Osakidetza.

En el caso de las consultas hospitalarias, el tiempo medio de espera se mantiene estable en 56 días respecto a las cifras de abril, pero ha aumentado la actividad. Se ha atendido a 78.000 personas más que el año anterior y alcanzando un récord con 4.076.159 pacientes vistos entre el 1 de enero y el 28 de noviembre.

La solicitud de pruebas complementarias ha crecido en un 3%, con 67.141 personas en lista en la actualidad, pero al mismo tiempo se han realizado 154.305 pruebas más que el año pasado, hasta sumar 7.900.291. El departamento ha celebrado los datos obtenidos este año y ha agradecido a los profesionales del servicio que «han sido pieza clave para mantener y mejorar la atención y responder al incremento de la demanda asistencial».