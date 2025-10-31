El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de una concentración contra las agresiones sexuales en Bilbao. EFE

Osakidetza atiende cada día más de una agresión sexual a mujeres y niñas

En lo que va de año, el Servicio Vasco de Salud ha registrado 299 casos o sospechas, el 36,% de referentes a menores de edad

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:04

Las denuncias por agresiones sexuales crecen cada año. Entre 2021 y 2024, los delitos contra la libertad sexual conocidos por la Ertzaintza aumentaron un 70%, ... hasta los 776. En lo que va de año, se han producido ya 583. Esos datos tienen su reflejo también en Osakidetza, donde crecen a un ritmo aún mayor (un 109% en cuatro años) las mujeres atendidas por agresiones y aquellas en las que los profesionales sospechan que han padecido algún abuso de este tipo hasta el punto de que el Servicio Vasco de Salud asiste a más de una víctima cada día.

