Osakidetza atiende cada día más de una agresión sexual a mujeres y niñas

Las denuncias por agresiones sexuales crecen cada año. Entre 2021 y 2024, los delitos contra la libertad sexual conocidos por la Ertzaintza aumentaron un 70%, ... hasta los 776. En lo que va de año, se han producido ya 583. Esos datos tienen su reflejo también en Osakidetza, donde crecen a un ritmo aún mayor (un 109% en cuatro años) las mujeres atendidas por agresiones y aquellas en las que los profesionales sospechan que han padecido algún abuso de este tipo hasta el punto de que el Servicio Vasco de Salud asiste a más de una víctima cada día.

La evolución del número de mujeres que acuden por este motivo a los ambulatorios y hospitales vascos desde hace cuatro años hasta la actualidad la ha remitido el consejero de Salud, Alberto Martínez, al Parlamento autonómico a petición de Vox. De enero a septiembre pasaron por los centros sanitarios 299, más que en todo el 2021, cuando lo hicieron 179.

Entre ese año y el 2024, con 374 casos, se han duplicado, y crecen de forma alarmante también las cifras referentes a las menores de edad, que suponen cuatro de cada diez expedientes (108 este 2025). El incremento –más de la mitad de los casos están catalogados como sospecha– se debe en buena parte a que «se ve aquello que se busca», explica Maite Paino, enfermera y responsable de Violencia de Género en la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza. «Los cambios sociales y la formación hacen que los profesionase fijen mucho más», prosigue.

En ese sentido, expone, «cuando llega a la Urgencia una agresión sexual con penetración, se ve claro, pero el mundo de la evidencia es bastante más reducido que el de la sospecha». Y, «cuando no hay signos o una revelación» por parte de la víctima, pero el profesional considera que está pasando algo, «lo codifica como sospecha para que esa mujer esté en el radar». Puntualiza, eso sí, que cuando un sanitario mete esa información en el sistema es porque «la sospecha que tiene es alta».

La incidencia real de la violencia sexual y de la pederastia es difícil de conocer; existe, inciden las instituciones de manera recurrente, infradenuncia. Pero sí hay estimaciones sobre su alcance. La macroencuesta pionera del Gobierno autonómico sobre violencia contra las mujeres, cuya primera entrega, centrada en los ataques físicos, psicológicos y sexuales, fue presentada en julio, eleva a 284.419 (el 30,5% de la población femenina) las vascas que han sufrido algún tipo de agresión sexual.

Y los estudios de prevalencia sobre abusos sexuales en la infancia apuntan a que uno de cada cinco niños ha sufrido estas situaciones. Estos hechos, según el informe aprobado por el Parlamento vasco en 2023 en el marco de la ponencia específica sobre abusos e infancia, son causados «en el 84% de los casos» adultos conocidos por los menores y, en casi la mitad de los incidentes analizados, se producen en el entorno familiar.

Cambio de comportamiento

Trasladada esa realidad a los datos registrados por Salud, son 108 las menores a las que Osakidetza ha incluido este año en el informe sobre mujeres víctimas de agresiones sexuales. La documentación remitida al Legislativo vasco ofrece una radiografía por edades y pone sobre la mesa que 23 de esas niñas tenían 6 años o menos; 42 entre 7 y 14; y 43 entre 15 y 18.

Desde 2021, ascienden a 333 las menores en cuya historia clínica aparecen estas cuestiones. 63 son casos confirmados y 270, sospechosos. En el marco de la Sociedad Vasco Navarra de Pediatría, avanza Paino, trabajan, en una nueva guía sobre violencia sexual infantil. El protocolo anterior de esta organización apuntaba a algunos «indicadores comportamentales» a los que estar alerta, como por ejemplo conductas sexuales impropias de su edad.

En cuanto al cómputo general, desde enero de 2021 hasta septiembre de 2025 ascienden a 1.302 las mujeres atendidas en Osakidetza tras haber sufrido una agresión sexual. 402 de ellas, el grupo más numeroso, tenían entre 19 y 29 años.