Osakidetza atiende a cerca de medio millar de adolescentes con anorexia Los psiquiatras y endocrinos asisten a 344 menores de 20 años por trastornos alimentarios, mientras que en Primaria hacen seguimiento a 252

Terry Basterra Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

Osakidetza asiste a cerca de medio millar de adolescentes por trastorno de la conducta alimentaria (TCA), principalmente por anorexia o bulimia. Así se desprende de los datos recogidos en la información que el Departamento de Salud ha remitido al Parlamento vasco. En este documento se especifica que los especialistas de Psiquiatría y Endocrinología de los hospitales y redes de Salud Mental de Osakidetza atendieron durante el pasado año a 344 pacientes con edades de entre 6 y 20 años, mientras que en las unidades de Atención Primaria hicieron seguimiento a 252 chicas y chicos de esta edad con un diagnóstico por TCA.

Estos son algunos de los datos más llaman la atención del dossier remitido por Salud a la Cámara vasca, a petición de la parlamentaria Rebeka Ubera, de EH Bildu. En conjunto, entre mayores y menores de edad, los psiquiatras y endocrinos de Osakidetza atendieron a lo largo del pasado año a 814 personas por trastornos alimentarios, mientras que en Atención Primaria asistieron a 522 pacientes con un diagnóstico por este problema de salud.

Los más jóvenes de todos ellos fueron 13 chicos y 10 chicas con edades de entre 6 y 10 años cuando los pediatras de sus respectivos ambulatorios identificaron que estaban afectados por esta alteración alimentaria. Una de ellos, una niña, precisó de atención psiquiátrica especializada.

Los datos del informe confirman que el TCA es una patología con una incidencia mucho más elevada entre las mujeres que entre los hombres. En Atención Primaria el 85% de los casos diagnosticados se dan en féminas, mientras que a nivel hospitalario, solo el 8% de los tratados por TCA son varones.

La anorexia y la bulimia son problemas de salud que se cronifican en uno de cada cuatro casos, tal y como recoge la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), mientras en los otros tres este trastorno se supera. Aunque en algunos supuestos es preciso un tratamiento más prolongado para lograr superarlo. El pasado año Osakidetza dio el alta a 119 personas que fueron hospitalizadas por TCA como diagnóstico principal.

Nueva unidad hospitalaria

El Departamento de Salud ha remitido estos datos al Parlamento días después de que el consejero anunciase la creación a lo largo de 2026 de una unidad específica para el tratamiento de los trastornos de la alimentación en la infancia y la adolescencia. Este dispositivo dará cobertura a toda Euskadi y estará ubicado en dos sedes hospitalarias distintas, una en Basurto y otra en Galdakao.

Basurto dispone ya de un equipo hospitalario de psiquiatría infanto-juvenil. Allí tratarán los casos más agudos de esta enfermedad en pacientes de hasta 18 años de edad. En Galdakao, por su parte, donde ya existe una unidad hospitalaria de TCA para adultas, sus profesionales asumirán los casos de pacientes mayores de 14 años que han mostrado resistencia a los tratamientos. Esta nueva unidad con dos sedes estará coordinada con las redes de salud mental, los servicios de Psiquiatría y los hospitales de día de Osakidetza.