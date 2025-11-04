El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un niño recibe el suero intranasal contra la gripe. LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Osakidetza alerta de que «la incidencia de la gripe es especialmente alta en menores de 5 años»

57 personas, en su mayoría ancianos, han ingresado por gripe desde el viernes en Euskadi. El vacunódromo y el llamamiento de Osakidetza elevan un 11% la vacunación contra este virus en el País Vasco

Terry Basterra

Terry Basterra

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

Osakidetza asegura que en sus centros de salud han detectado que «la incidencia de la gripe es especialmente elevada en menores de 5 años». El ... Departamento de Salud insiste por ello en la importancia de vacunar a este colectivo, uno de los principales grupos diana de la campaña, «no solo por las complicaciones que este virus puede causar en su salud, sino también por su gran capacidad de transmisión», de manera que sirvan de vector para transmitir el patógeno a otros miembros de su familia.

