Osakidetza ha administrado ya 531.922 vacunas de la gripe, un virus que suma 553 ingresos Salud hace un nuevo llamamiento para que la población se inmunice ante el incremento de la circulación del patógeno y la proximidad de las navidades

Cuando aún queda cerca de mes y medio para que finalice la campaña de vacunación contra la gripe Osakidetza acaba de superar ya la cifra de sueros inoculados durante toda la pasada temporada. Hasta la fecha ha administrado 531.922 preparados. Son 200 más que las que se administraron en la campaña anterior, que concluyó a finales de diciembre. Pese a estos buenos datos de vacunación Osakidetza hace un llamamiento a la población que aún no ha recibido la profilaxis para que «no baje la guardia» y contacte con su centro de salud para solicitar el preparado antigripal. La petición la realiza Salud en un momento en el que está aumentado la circulación de la gripe y con las celebraciones navideñas cada vez más cerca.

En cuanto a los grupos prioritarios para la vacunación, el 70% de los mayores de 75 años han recibido ya los sueros frente a la gripe y el covid. En los niños de entre 6 meses y 5 años son ya 23.075 los pequeños que han recibido el suero, un 35% más que el pasado año. Mientras que entre los profesionales de Osakidetza la cobertura llega ya a 12.720, lo que supone un 30% más que la temporada previa.

Por su parte la ocupación de las camas en los hospitales se ha reducido ligeramente en el último mes, al pasar del 78% el pasado 23 de octubre al 75% actual, según informó ayer Salud. Desde el inicio de la campaña las Urgencias de Osakidetza han atendido a 5.363 personas con gripe, de las que 553 han sido ingresadas.

