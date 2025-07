El oftalmólogo que desmiente uno de los grandes mitos de operarse la vista: «Conozco arrepentidos...»

A.M. Miércoles, 16 de julio 2025, 08:09 Comenta Compartir

Las nuevas tecnologías como las pantallas de los smartphones son algunos de los factores que afectan a la salud la vista. Cada vez más personas notas una pérdida de agudeza visual y acuden al oftalmólogo en busca de un consejo. Muchos, durante su primera visita, se sorprenden incluso de que algunos de estos facultativos lleven gafas y aún no hayan pasado por quirófano para solucionar sus problemas. Hay quien asegura que los oftalmólogos no se operan nunca... pero esto es un mito.

Lo explica a la perfección el doctor Vicente Miralles en sus redes sociales. Este oftalmólogo desmonta la teoría poniendo de ejemplo a algunos de sus compañeros cercanos: «No es verdad que los oftalmólogos no nos operamos de la vista, yo de hecho tengo tres compañeros que este año se han operado y están encantados de la vida e incluso arrepentidos de no haberlo hecho antes».

Entonces, ¿por qué este mito ha permanecido tanto tiempo en la creencia popular? «Esta es muy muy personal. Hay oftalmólogos que llevan gafas porque les gusta y no quieren operarse», afirma. Es decir, por la misma razón que una persona cualquiera declina la intervención, también lo hacen los profesionales de la salud visual.

«Hay personas que no les molesta nada tener que llevar gafas, otras que dicen que incluso les gusta y otras que su máximo deseo es operarse lo antes posible», relata este oftalmólogo, que incluso asegura que aunque quisiesen pasar por quirófano, en ocasiones, no es posible: «Lo primero que tenéis que saber es que no todo el mundo es candidato a este tipo de cirugías, así que igual que cualquier persona de la población, hay oftalmólogos que aunque quisieran operarse, no podrían».

Este oftalmólogo, residente en el Hospital del Henares, ofrece todo tipo de consejos a través de sus redes sociales e incluso resuelve dudas tan comunes en esta época del año como si es bueno o malo abrir los ojos en el mar. Adivinen, no es recomendable, ante el riesgo de sufrir una infección.

