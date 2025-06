«El ocio gira sobre el alcohol y la comida; felices pero con las arterias obstruidas»

Las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer son las dos principales causas de muerte en Euskadi. Cada año fallecen cerca de 1.500 vascos ... por estas patologías. Para profundizar en su prevención y colaborar en la formación de los MIR de Cardiología se celebró recientemente en Bilbao la jornada LipidMIR. Rafael Martínez de Bourio, especializado en hemodinámica y en rehabilitación cardiaca en el hospital de Basurto, fue uno de los expertos que tomó parte en estas jornadas.

- ¿Por qué se mueren tantos vascos por enfermedades cardiovasculares?

- Para las enfermedades cardiovasculares tenemos los factores de riesgo. Algunos no son modificables, como la edad, el sexo o determinadas condiciones genéticas. Cuanto mayores seamos, más probabilidades hay de padecer problemas en nuestras arterias, por ejemplo. Pero luego hay otros factores de riesgo modificables, que son en los que nos tenemos que centrar. Entre ellos están el sedentarismo, la dieta, el colesterol, la hipertensión, la diabetes, el tabaco o las enfermedades inflamatorias.

- ¿Cómo se pueden modificar esos factores de riesgo?

- Cada día es más difícil vivir de una forma saludable. Si hablamos de alimentación, hay un montón de mentes brillantes centradas en que consumamos materiales y alimentos ultraprocesados, que están muy ricos, valen poco y no sacian mucho. En cambio comer bien cuesta mucho.

- ¿Solo se debe cuidar la dieta?

- El sedentarismo es otro factor de riesgo. El transporte público cada vez es mejor. Hay soluciones muy asequibles para la movilidad urbana, como los patinetes eléctricos. Nuestros puestos de trabajo cada día son más cómodos, estamos sentados con más pantallas y eso hace que nuestra vida sea cada vez más sedentaria y necesitemos movernos menos.

- Comer mal y moverse poco no parece una buena combinación.

- Más sedentarismo y una dieta peor lógicamente conllevan a más enfermedades cardiovasculares. La recomendación es moverse. Intentar bajarse una parada antes del metro y caminar, subir andando las escaleras de casa en vez de utilizar el ascensor, salir a hacer ejercicio al aire libre o ir al gimnasio reduce el riesgo. Ver la tele dando pedales en una bicicleta estática ya hace mucho.

- ¿Y a la hora de comer?

- Es mucho más natural comerte unas pechugas de pollo o unos garbanzos preparados en una olla a presión que una barrita de proteínas. Nos dejamos engañar por el 'nutri-score' o por envoltorios en los que nos hablan de alimentos veganos, orgánicos, saludables con envases verdes y no nos damos cuenta de que, en ocasiones, son alimentos ultraprocesados.

Casos en menores de 50 años

- ¿Está la gente concienciada para evitar sufrir un infarto?

- En general, la población cada vez está más obesa. Sí es cierto que con el tabaco la legislación ha ayudado y la gente fuma menos. Pero con la alimentación y el sedentarismo no hay nada de conciencia. En la sociedad en la que vivimos es, además, muy difícil tenerla. Nuestro ocio en el País Vasco gira en torno a la alimentación, ya sea un plato, un pintxo o un pote. Hay que ir un poco a contracorriente para estar concienciado. Tenemos una sociedad que se mueve alrededor del alcohol y de la comida. Vivimos más felices, pero con las arterias más obstruidas.

- ¿Qué indicadores deben hacer estar alerta sobre el riesgo de sufrir un infarto?

- Tenemos unos marcadores de riesgo que incrementan las posibilidades de que un paciente sufra un evento de este tipo. Entre ellos está el tener colesterol, una diabetes mal controlada, una hipertensión no tratada, el sedentarismo, una dieta no adecuada, el tabaco o el consumo de otros tóxicos. Todo eso son papeletas para que un día te dé un infarto. Pero no sabemos cuándo va a pasar ni si va a pasar.

- ¿Y la edad tiene algo que ver?

- Es cierto que a más edad mayor probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Es uno de los factores de riesgo que no podemos modificar. Pero en gente joven, por debajo de los 50 años, también puede suceder. Vemos este tipo de casos. Sobre todo en hombres fumadores. El estrés y el mal descanso nocturno también afectan. Hemos visto, además, un parámetro de pacientes con la lipoproteína A elevada que tienen un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares de jóvenes. Y luego, por supuesto, si consumen otros tóxicos como la cocaína tienen mucho más riesgo. Todos tenemos riesgo de tener un evento cardiovascular. Cuanto más nos cuidemos, mejor dieta llevemos, más ejercicio hagamos y menos sedentarios seamos la probalidad será menor.