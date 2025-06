La nutricionista Lidia Folgar sobre el cuerpo 'fit' de los influencers: «A lo mejor hay un trastorno alimentario detrás»

Gabriel Cuesta Lunes, 16 de junio 2025, 11:21 Comenta Compartir

La salud va más allá de tener o no un cuerpo 'fit'. Esa reflexión la ha profundizado la nutricionista Lidia Folgar en el podcast 'Gominolas de Petróleo', donde ha charlado sobre la comida y el bienestar con el doctor Miguel A. Lurueña. «La salud no se ve. Estoy harta de ver cuentas 'fit'. Y no me refiero que den consejos de deporte. Si no que muestren cuerpos directamente. Deporte para conseguir un cuerpo, no para ninguna otra finalidad», lamentaba.

La profesional explicaba que «mucha gente asocia la salud a un cuerpo con apariencia más saludable», pero « a lo mejor esa persona tiene tras alimentario detrás». «No te haces idea de la de veces que tenemos en consulta personas con cuerpos 'fit' y trastornos», desvelaba. Lurueña asentía y ponía un ejemplo. «Una enfermedad metabólica como puede ser diabetes».

La nutricionista puso un caso muy particular. «Me llegó hace poco una persona que tiene un centro de entrenamiento, cuerpo 'fit'... y tenía una analítica de un señor de 77 años con muy mala salud», comenzaba. «Todo por llevar una dieta de definición muy concreta, alimentándose a base de torreznos. Quiero decir y... Lo ves por fuera y ves un chaval joven que piensas 'igual no le hago analítica que está bien, que es sano y hace deporte».

